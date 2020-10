Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di venerdì 9 ottobre 2020

Coronavirus. Sono 983 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di venerdì 9 ottobre; 25.623 i tamponi effettuati, per una percentuale di positivi pari al 3,8%. Boom di contagi a Milano, dove si registrano più della metà dei contagi regionali (+501), seguono Monza e Brianza (+ 108), e la provincia di Varese (+107).

A Brescia l'incremento è minore rispetto a quello registrato giovedì: sono 45 i nuovi casi. Aumentano ancora i ricoveri negli ospedali lombardi, +13 di cui tre in terapia intensiva. Un solo decesso in tutta la Regione.

Questo l'appello lanciato su Facebook dal presidente della Regione Attilio Fontana:

"Oggi cari lombardi, soprattutto quelli più giovani, ho bisogno di tutta la vostra attenzione. L'andamento della curva epidemiologica del Covid-19 in Lombardia sta risalendo. Al momento la nostra situazione è migliore che in altre regioni, ma i numeri sono in crescita. Devo chiedervi più attenzione e responsabilità: distanziamento sociale igiene delle mani e mascherina quando siete in giro con i vostri amici o colleghi di studio o di lavoro. Dobbiamo proteggere le persone fragili e più a rischio; siano essi i vostri genitori, amici o nonni".

