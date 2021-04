Covid, bollettino Lombardia del 11 aprile 2021: tutti i dati

Il rapporto giornaliero per Brescia e la Lombardia

In Lombardia, con 30.608 tamponi effettuati, sono 2.302 i positivi al Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore.

I decessi sono 77, con il totale da inizio pandemia che arriva a 31.753 morti. Continuano a diminuire i ricoveri : in terapia intensiva sono 814, dieci meno di ieri, e negli altri reparti scendono a 5.896.

I dati di oggi in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 30.608

- i nuovi casi positivi: 2.302

- in terapia intensiva: -10

- i ricoverati non in terapia intensiva: - 163

- i decessi: +77

I dati aggiornati delle province sono: Milano 734, Brescia 367 (ieri erano 477), Bergamo 244, Monza 203, Mantova 132, Pavia 127, Varese 112, Como 107, Cremona 80, Sondrio 69, Lecco 58 e Lodi 26.