La Lombardia torna arancione: cosa si può fare (e cosa no) fino al 30 dicembre

Dal 28 dicembre, fino 30 compreso, la Lombardia torna zona arancione: cambiano quindi, anche se di poco, le regole in vigore per spostamenti e aperture di negozi ed attività. In questi giorni ci si potrà spostare liberamente all'interno dei comuni, sempre dalle 5 alle 22, perché rimane in vigore il coprifuoco. Tutti i negozi sono aperti: fanne eccezione bar e ristoranti, che possono però fare servizio da asporto e consegna a domicilio.

Per spostarsi negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco non serve l'autocertificazione mentre negli orari del coprifuoco ci si potrà muovere soltanto per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza. C'è però l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale di un metro.

L'autocertificazione sarà necessaria solo per chi si sposta dalle 22 alle 5 o per chi esce dal proprio comune: può essere portata con sé oppure si può compilare durante l'eventuale controllo delle forze dell'ordine.

Le regole in vigore

Ricapitolando, nella zona arancione:

si possono effettuare spostamenti all'interno del proprio comune liberamente dalle 5 del mattino alle 22;

si possono effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune per fare visita a parenti e amici ma sempre all'interno della propria regione;

non si può uscire dalla propria regione;

ci si può spostare fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi nel capoluogo di provincia;

Quando sono consentiti gli spostamenti fuori comune

Rimane comunque possibile, nella zona arancione come nella zona rossa, spostarsi tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario o per condurli in casa propria. È consentito andare in chiesa dalle 5 alle 22 e sono consentite le passeggiate e le attività motorie. Permesso anche raggiungere parchi pubblici e giardini all'interno del proprio comune, il gioco dei bambini all'interno di parchi e ville e lo spostamento per partecipare a funerali di parenti. Fare rientro al domicilio o alla propria residenza è sempre consentito.

È poi possibile spostarsi all'esterno del proprio comune per fare la spesa e comprare generi alimentari o prodotti che non sono disponibili nel proprio municipio o sono più convenienti economicamente in altre zone; in questo caso lo spostamento va giustificato con l'autocertificazione.

L'Italia restera' in zona arancione soltanto in questi giorni e il 4 gennaio. Il 31 dicembre e l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio ritornerà la zona rossa, e tra il 31 dicembre e il primo gennaio il coprifuoco varrà fino alle 7 del mattino.

