Coronavirus: in Italia 953 nuovi casi e 4 morti in 24 ore. È allarme focolai

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 24 agosto: 953 nuovi casi, 4 morti.

„Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di lunedì 24 agosto conferma i timori di una nuova crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 in seguito al balzo del numero dei contagi che ci ha riportato indietro ai numeri di inizio maggio. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato domenica rilevava 1210 nuovi positivi con Lombardia (+239) Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Lazio a far registrare i maggiori aumenti.

I nuovi dati, che scontano la flessione del numero dei tamponi che complice il weekend vengono processati, confermano il trend che ha visto il numero dei nuovi casi che vengono rilavati giornalmente passare da circa 300 di sette giorni fa agli oltre 900 di ieri (+77%). Ancora in linea il numero dei ricoveri e dei pazienti critici

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di lunedì 24 agosto​

Attualmente positivi: 19.195

Deceduti: 35.441 (+4, +0,01%)

Dimessi/Guariti: 205.662 (+192, +0,09%)

Ricoverati: 1.110 (+70)

Terapia Intensiva: 65 (-4)

Tamponi: 8.053.551 (+45.914)

Totale casi: 260.298 (+953, +0,37%)

Quanto alle evidenze regionali si segnalano:

Lombardia: 98.426 casi totali (5.864 attualmente positivi) ( 110 nuovi casi )

Piemonte: 32.383 (1.095) ( 40 )

Emilia-Romagna: 31.031 (2.139) ( 116 )

Veneto: 22.071 (2.048) ( 116 )

Toscana: 11.219 (1.015) ( 44 )

Liguria: 10.671 (401) ( 26 )

Lazio: 10.093 (2.151) ( 146 )

Marche: 7.113 (243) ( 3 )

Campania: 5.838 (1.041) ( 116 )

Puglia: 5.070 (505) ( 45 )

P.A. Trento: 5.029 (44) ( 1 )

Sicilia: 4.067 (947) ( 65 )

Abruzzo: 3.652 (336) ( 4 )

Friuli Venezia Giulia: 3.642 (291) ( 2)

P.A. Bolzano: 2.884 (172) ( 15 )

Sardegna: 1.825 (429) ( 91 )

Umbria: 1.650 (170) ( 11 )

Calabria: 1.400 (167) ( 2 )

Valle d'Aosta: 1.221 (11) ( 0 )

Molise: 511 (56) ( 0 )

Basilicata: 502 (70) (0)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Sardegna, regione al centro dell'esplosione dei nuovi focolai, sono state individuate quattro strutture per ospitare e gestire gli asintomatici positivi: alle due unità regionali già preesistenti è stato necessario afficancare due strutture temporanee di basso livello assistenziale a Ploaghe nel Sassarese e a Macomer del Nuorese. I "contatti stretti" finiti in quarantena potranno essere ospitati all'ex Arsenale de La Maddalena. Una esigenza che nasce dalle recenti evidenze scientifiche che evidenziano come dalla negativizzazione del tampone possa permanere per 2 settimane la possibilità di contagiare i contatti nonché assistere alla riattivazione del virus. Nell'isola sono stati registrati 91 nuovi casi, di cui 75 rilevati in seguito al tracciamento dei contatti di casi positivi precedentemente accertati. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, diciotto, nessuno in terapia intensiva, mentre 411 sono le persone in isolamento domiciliare. Dei 1.825 casi positivi complessivamente accertati, 331 (+5 rispetto al dato di ieri) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 190 (+18) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 108 a Nuoro, 1.135 (+68) a Sassari.

Intanto il ministro per gli Affari regionali Boccia ha ordianto al Lazio di effettuare i tamponi all'imbarco dei passeggeri nel porto di Civitavecchia (per impedire che eventuali infetti arrivino sulle isole), mentre la Sardegna dovrà fare la stessa cosa nel porto di Olbia.

Nel Lazio si contano 146 casi, il 57% legati al rientro dalle ferie mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40%, ovvero 59 casi. I nuovi casi riguardano prevalentemente giovani asintomatici rilevati grazie anche ai test rapidi che danno il risultato entro la mezz'ora. Per quanto riguarda i dati nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e di questi 26 sono di rientro, 22 con link dalla Sardegna, 2 dalla Toscana, uno dalla Spagna e uno dall'Abruzzo. Nella Asl Roma 2 sono 36 i casi nelle ultime 24h e tra questi 27 sono di rientro, 12 con link dalla Sardegna, uno dalla Grecia, uno dalla Spagna e 13 hanno l'indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 12 i casi nelle ultime 24h e tra questi 7 sono di rientro, 5 casi con link dalla Sardegna, uno dalla Croazia e uno da Malta. Due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due casi hanno un link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto a Ostia. Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24h e tra questi 3 casi con link dalla Sardegna. Cinque casi sono contatti di casi positivi già noti e isolati. Un caso individuato al test sierologico e un caso con link al cluster 'Malaspina' dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 2 casi con link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 6 sono 37 i casi nelle ultime 24h e tra questi 16 sono casi di rientro, 11 con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dalla Spagna, uno dalla Puglia e uno dalla Toscana. Quattro casi sono contatti di casi già noti e isolati e quattro casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Latina sono 10 i casi e si tratta di 3 casi di rientro, 2 con link dalla Sardegna e uno dalla Francia. Un caso contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano 4 casi e di questi 3 hanno un link familiare con un caso noto e isolato. Nella Asl di Viterbo sono 3 i casi e si tratta di 2 casi con link dalla Sardegna e uno individuato in accesso al pronto soccorso. Complessivamente nel Lazio ad oggi sono 2.151 i casi positivi a Covid-19, con 299 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 875 in totale i deceduti. Sono 1.846 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.067 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.093.

In Campania sono 116 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore dall'analisi di 3.132 tamponi. Di questi 116 nuovi casi, 54 sono relativi a rientri in regione: 30 dalla Sardegna e 24 dall'estero. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 5.838, mentre sono 386.619 i tamponi complessivamente analizzati. Non si registrano nuovi decessi, il cui totale resta 441. Torna ad essere Covid Hospital l'ospedale Loreto Mare di Napoli, struttura che già nella fasi più calde dell'emergenza era stata destinata a ospitare i pazienti Covid-19. Da stamattina sono già 4 i pazienti Covid trasferiti al Loreto Mare: si tratta di 4 migranti ospiti del centro di accoglienza di San Giorgio a Cremano (Napoli). Nel primo pomeriggio, si apprende dalla Asl Napoli 1 Centro, saranno trasferiti al Loreto Mare alcuni pazienti attualmente ricoverati nel Covid Center dell'ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli a Napoli, dove attualmente i posti letto occupati sono 23.

In Emilia Romagna dei 116 nuovi casi, 42 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 36 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. 25 nuovi contagi sono collegati a rientri dall'estero. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Modena (25), Bologna (21), Reggio Emilia (18) e Ravenna (15). In provincia di Modena su 25 casi, 11 sono stati individuati grazie all'attività di tracciamento collegata a positività già note. Sono 7 i contagi rilevati in pazienti al ritorno da vacanze fuori regione (Sardegna), mentre sono 3 i casi di rientro dall'estero (Grecia, Spagna e Pakistan). È risultato positivo anche l'ospite di una Casa residenza per anziani, strutture nelle quali sono periodici i controlli, purtroppo deceduto. Infine 3 casi sono stati classificati come sporadici. Nel territorio di Bologna su 21 nuovi contagi, più della metà (12) sono ricondotti al rientro da vacanze in Sardegna: in 7 occasioni si tratta di nuovi focolai, mentre 5 casi sono contatti di pazienti già noti. Dei rimanenti casi, uno è di rientro dall`estero (Spagna), 2 sono contatti familiari, 3 sono stati classificati come sporadici (di cui uno proveniente da un`altra regione) mentre per 3 casi sono ancora in corso accertamenti. A Reggio Emilia e provincia su 18 casi, la metà (9) sono legati alle vacanze in Italia: 5 nuovi positivi erano di ritorno dalle vacanze in Sardegna, 2 dalla Liguria e 2 dalla Riviera romagnola. Sono invece 4 i rientri dall'estero, e riguardano Spagna, Usa, Ucraina e Grecia. Dei rimanenti casi, 2 sono contatti di positivi già noti, uno è legato a un focolaio familiare, uno è stato individuato grazie agli screening per le categorie più a rischio e uno infine per la presenza di sintomi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.139 (105 in più di quelli registrati ieri). Si registrano purtroppo due decessi: uno a Modena e uno a Bologna. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.049 (+100 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Restano stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 82 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+5 rispetto a ieri). Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.746 a Piacenza (+3, tutti sintomatici), 3.886 a Parma (+7, di cui 6 sintomatici), 5.320 a Reggio Emilia (+18, di cui 9 sintomatici), 4.308 a Modena (+25, di cui 9 sintomatici), 5.555 a Bologna (+21, di cui 15 sintomatici), 459 casi a Imola (+1, sintomatico), 1.171 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 1.283 a Ravenna (+15, di cui 5 sintomatici), 1.034 a Forlì (+8, di cui 4 sintomatici), 886 a Cesena (+9, di cui 5 sintomatici) e 2.383 a Rimini (+7, nessun sintomatico).

In Lombardia sono 110 nuovi casi, di cui 8 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico ma su appena 7.722 tamponi, circa la metà di ieri (13.663). I guariti e i dimessi sono in tutto 27 e c'è un solo morto nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati della Regione. Non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio, mentre dei nuovi 110 positivi al Covid19 sono 53 quelli rilevati nel milanese, di cui 31 a Milano città. A Bergamo ci sono 16 nuovi casi, a Brescia 6, a Como 10. A Cremona e Lecco sono 2, a Monza 14 e a Pavia 2. A Varese sono 4.

In Piemonte sono 40 i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri (34 asintomatici) mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 83 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1007. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione e il totale rimane quindi di 4143 deceduti risultati positivi al virus.

In Liguria sono 26 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che da ieri sono stati effettuati 1039 tamponi. Tra i nuovi positivi, 16 avevano avuto contatti con casi confermati e 3 erano tornati da viaggi all'estero. Al momento in tutto il territorio regionale sono 22 le persone ricoverate in ospedale, 3 più di ieri, nessuna delle quali in terapia intensiva. Sono 1254, invece, le persone attualmente sottoposte a sorveglianza attiva.

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 2 nuovi contagi e le persone attualmente positive al coronavirus sono 302 (una più di ieri) mentre risultano due i pazienti in terapia intensiva, 11 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale).

In Alto Adige sono stati registrati 15 nuovi casi positivi mentre il numero delle persone positive al coronavirus sale a 2.884. Sono sette i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri. Una persona è ricoverata in terapia intensiva. Il numero dei decessi rimane stabile a 292.

In Toscana sono 44 i nuovi casi (23 identificati in corso di tracciamento e 21 da attività di screening) 9 a Firenze, 3 a Prato, 8 a Massa, 6 a Lucca, 5 a Pisa, 6 a Livorno, 4 a Arezzo, 2 a Siena, 1 a Grosseto.. L'età media dei 44 casi odierni è di 36 anni circa e il 56% è risultato asintomatico, il 25% pauci-sintomatico. Delle 44 positività odierne, 7 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Messico). 7 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 1 Basilicata). Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 44 (2 in più rispetto a ieri, più 4,8%), 5 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Non si registrano nuovi decessi.

In Abruzzo si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 19 e 88 anni) mentre gli attualmente positivi sono 336 (+4 rispetto a ieri). Trentaquattro pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 301 (+1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Basilicata si registrano 5 nuovi casi di contagio. Si tratta di due albanesi residenti in provincia di Matera, di un cittadino della provincia di Taranto ricoverato all'ospedale di Matera, di due lucani residenti a Rapolla e Melfi ritornati in Basilicata. Ai casi lucani vanno aggiunti 25 migranti ospitati nei centri di accoglienza e qui in isolamento; altri 9 stranieri domiciliati o residenti in Basilicata e in isolamento domiciliare; cinque cittadini di altre regioni (1 Umbria e 4 Toscana) in isolamento in Basilicata; e un paziente ricoverato a Matera.

In Calabria sono stati registrati due nuovi casi. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 3 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 3 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti; Crotone: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti; - Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 92.

In Puglia sono stati registrati 46 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 10 in provincia di BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

La Regione Sicilia comunica che dei 65 nuovi casi positivi, 58 sono immigrati ospiti dell'Hotspot di Lampedusa.

