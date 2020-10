Cosa fare a Brescia dal 23 al 25 ottobre: i migliori eventi del weekend

Purtroppo con la crescita dei contagi, in Italia e in Lombardia è arrivata una nuova stretta per quanta riguarda (anche) gli eventi. Rimane la possibilità di godersi tanti appuntamenti culturali, in città e non solo, l'arrivo della 1000 Miglia e le Giornate FAI, mentre nei ristoranti di provincia non si fermano le rassegne enogastronomiche.

Come ogni settimana, Bresciatoday ha scelto i migliori eventi apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon weekned a tutti!

Gli eventi

- Giornate FAI d'Autunno

Visite ai tesori nascosti d'Italia

- Tremosine: Sentieri dei Sapori

Escursione e tante specialità culinarie

- "Un sabato mattina a Brescia": doppia visita guidata

Evento organizzato da ArteconNoi

- Brescia: visita al Cimitero Monumentale

Evento organizzato da Arte e Musei Italia

- Brescia: 1000 Miglia

Programma e percorso completo

- Brescia: tour guidato "Dalla romanità al Novecento"

Evento organizzato da Arte e Musei Italia

- Paitone: Oc de San Martì

Nei ristoranti i menù per il mese dell'oca

- Brescia: Visita al Castello

Evento organizzato da Gite in Lombardia

- Centro Teatrale Bresciano: "Gli infiniti mondi"

Programma stagione 2020-2021

- San Zeno Castagne, Bardolino & Monte Veronese

Sapori autunnali nei ristoranti aderenti

- Brescia: Raffaello. L'invenzione del divino pittore.

Mostra al Museo di Santa Giulia

- Serle: Profumo di Spiedo

In osterie e ristoranti il piatto tipico bresciano

- Gardaland Magic Halloween

Festa per grandi e piccini al parco divertimenti

- Limone: Visite alla limonaia del Castel

Il fascino delle antiche limonaie sul Garda

- Brescia: Juan Navarro Baldeweg al Capitolium

Mostra sul celebre architetto e scultore

- Soncino: Quattro passi nel borgo

Visite al meraviglioso borgo medioevale

- Boario Fiere: Leonardo Da Vinci in 3D

Mostra all'area fiera