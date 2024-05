Corda Molle senza pedaggio? Hanno installato i sensori per il pagamento

Corda Molle a pagamento, il rischio si fa (ancora) più concreto: sarebbero già stati posizionati, infatti, i 12 rilevatori di transito per il monitoraggio dei veicoli in movimento, in entrata e in uscita lungo il tratto stradale. Con questi sensori verrebbero così attivate le modalità di pagamento: diretta in caso di Telepass attivo, indiretta (con invio di bollettino a casa, come fosse una multa) per chi ne fosse sprovvisto.

È questo quanto sarebbe emerso dall'ultima seduta del tavolo provinciale che coinvolge i sindaci dei paesi interessati al passaggio della Corda Molle (Cazzago San Martino, Montirone e Travagliato). Così ha riferito a Bresciaoggi il primo cittadino di Travagliato, Renato Pasinetti: “Al momento resta in vigore l'accordo modificato a nostra insaputa nel 2018 – spiega – con il quale Autovia Padana (la società che ha in gestione la strada, ndr) conta di finanziare la riqualificazione con il pedaggio”.

La Corda Molle a pagamento

Si stimano pagamenti da 10 centesimi al km per gli autoveicoli, fino a 20 centesimi e oltre per i mezzi pesanti. “Possono sembrare cifre marginali – continua Pasinetti – ma pensiamo a un pendolare che transita sulla bretella per 220 giorni l'anno: alla fine l'onore si aggirerebbe sugli 800 euro, due rate di un mutuo, la tariffa di frequenza all'asilo del figlio”. Sulla Corda Molle a pagamento si era mosso anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ne aveva garantito la gratuità. Ma ad oggi non sembra sarà così.