La corsa delle auto d'epoca finisce in rissa: doppia denuncia sul lungolago

È terminata domenica 3 ottobre, con qualche piccolo imprevisto, la Coppa Mazzotti, l'evento organizzato dal Club della Mille Miglia " Franco Mazzotti", che ha visto gareggiare 150 auto d'epoca (con un grande successo di pubblico e critica).

Ma come riportato dal Giornale di Brescia, Paolo Mazzetti, organizzatore dell'evento, sarebbe stato colpito dal gestore di un esercizio commerciale sul lungolago di Iseo. Secondo Mazzetti ci sarebbe stato un piccolo diverbio in merito all'iniziativa: il ristoratore si sarebbe sentito danneggiato dall'evento, con la chiusura di una parte di lungolago, e dunque l'avrebbe aggredito. Quest'ultimo a sua volta ha riferito di aver soltanto reagito: per questo entrambi hanno sporto denuncia.