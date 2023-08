Settimana di ferragosto: controlli straordinari con gli autovelox mobili

Gli autovelox mobili della Polizia Stradale saranno attivi per tutta la settimana di ferragosto in alcune delle strade e autostrade più trafficate della Lombardia: complici l'esodo e il controesodo estivo sono attesi ampi volumi di traffico e di conseguenza un aumento del rischio incidenti e, per questo, anche dei controlli stradali.

Dove saranno attivi gli autovelox mobili

Gli autovelox mobili saranno attivi mercoledì 16 agosto sulla Strada provinciale 142 tra Boltiere, Pontirolo e Treviglio, nella Bergamasca: giovedì 17 sulla strada comunale tra Via Catalani e Giussano (Monza e Brianza). Venerdì 17 agosto autovelox anche sulle strade bresciane, in autostrada (sulla A35) e sulla Sp235 di Orzinuovi. I rilevatori di velocità saranno attivi anche sulla A22, in territorio di Mantova, sulla A9 in territorio di Como, sulla Sp142 e sulla Sp671 in provincia di Bergamo.

Sabato 19 agosto autovelox ancora sulla Sp235 (che diventa Strada statale e da Orzinuovi porta fino a Pavia), sulla Statale 620 del lago di Monate (Varese), sulla strada comunale tra Via Monti e Seregno (Monza e Brianza). Domenica 20 agosto autovelox sulla Sp235 e, in autostrada, sulla A7 Milano-Genova (in territorio di Pavia) e sulla A21 in territorio bresciano.