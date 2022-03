Consiglio comunale dei ragazzi a Brescia: chi sono gli eletti

Giovedì 3 marzo, nella Sala del Consiglio comunale a Palazzo Loggia, si è tenuta la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi. All’ordine del giorno l’insediamento del Consiglio e la nomina della Giunta comunale, avvenuta a seguito di una breve auto-presentazione e delle votazioni. Il Consiglio è stato preceduto da un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina.

Durante la seduta sono stati eletti Diana Grace Marchesi (scuola secondaria di primo grado Santa Maria degli Angeli), in qualità di Presidente del Consiglio, e otto dei dieci membri che compongono la Giunta: la sindaca Margherita Buso (scuola secondaria di primo grado Virgilio), il Vicesindaco Lorenzo Venturini (scuola secondaria di primo grado Virgilio), l’Assessore alla Cultura, Arti e spettacolo, Tempo Libero Francesco Ferrari (scuola primaria Santa Dorotea), l’Assessora all’Ambiente, Ecologia e Verde pubblico Tessa Delbono (scuola secondaria di primo grado Pirandello), l’Assessora alla Solidarietà Alae Azzouzi (scuola secondaria di primo grado Tovini Verrocchio), l’Assessore alla Scuola Simone Guerini (scuola secondaria di primo grado Tovini Violante), l’Assessore allo Sport Leonardo Marcarini (scuola secondaria di primo grado Santa Dorotea) e Claudia Giaccari (scuola secondaria di primo grado Virgilio) in qualità di Assessora alla Legalità, Responsabilità, Sicurezza.

In occasione della prossima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi, in programma per giovedì 31 marzo, si procederà con l’elezione dell’Assessore alla Mobilità e dell’Assessore al Turismo.