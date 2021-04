Microeditoria di Qualità: un torneo di lettura nazionale per scovare i libri migliori

Ventidue gruppi di lettura, per un totale di 202 singoli "lettori forti" coinvolti in tutta Italia. Per l'edizione numero dodici del Concorso Microeditoria di Qualità, il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e l'Associazione L'Impronta di Chiari hanno esteso a tutta la Penisola i loro confini di azione, coinvolgendo gli appassionati membri di tanti gruppi di lettura sparsi per tutta Italia.

L'ormai tradizionale appuntamento con il Concorso, che nei mesi antecedenti la Rassegna della Microeditoria impegna assiduamente i lettori della Rete Bibliotecaria Bresciana, quest'anno vista la pandemia e l'anticipazione estiva dell'appuntamento in Villa Mazzotti - sede della Rassegna - ha dovuto trovare una formula diversa per la selezione dei migliori titoli pubblicati da piccoli e piccolissimi editori italiani. Da qui l'idea di coinvolgere i gruppi di lettura, partendo naturalmente da quello locale, I Miseralibri, condotto da Alice Raffaele presso la Biblioteca Fausto Sabeo di Chiari.

«Attraverso il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, e L'Associazione L'impronta - spiega l'assessore alla Cultura, Chiara Facchetti - la Città di Chiari, designata come Prima capitale italiana del libro, ha voluto estendere letteralmente a tutta la Penisola i confini del Concorso. Il Comune di Chiari - prosegue l'assessore - ha voluto coinvolgere e sensibilizzare tanti lettori appassionati su uno degli obiettivi principali della Rassegna, quello di far emergere e dare spazio ai più interessanti titoli dei piccoli editori, quelli che meritano più spazio sugli scaffale delle biblioteche».

Grazie alla collaborazione con Giorgio Dell'Arti, storico organizzatore dei tornei letterari de La Repubblica, sono stati inviati ai 22 gruppi di lettura - dislocati in tutta la Penisola, dalla Toscana alla Campania, dal Veneto al Lazio (l'elenco completo dei gruppi di lettura della prima fase del concorso è visibile più sotto) - i testi dei 76 titoli in concorso, suddivisi tra Narrativa e Saggistica. Come individuare i titoli migliori? La dinamica è simile a quella dei campionati mondiali di calcio, ma se possibile ancor più severa: ogni libro sfida - letteralmente - gli altri titoli inseriti nel proprio girone, fino a che da ogni girone emerge un vincitore. A quel punto si passa alla fase successiva, e dunque a nuovi gironi più ristretti, e poi agli scontri diretti della fase finale che decreteranno i due vincitori assoluti, uno per ogni categoria.

Ogni singolo titolo in gara sarà sottoposto anche al giudizio della storica giuria ristretta del Concorso, composta da professionisti del libro e della lettura locali, che decideranno a quali libri attribuire il Marchio di Qualità, un bollino che aiuta i lettori a individuare titoli meritevoli di attenzione. «Per noi - spiega l'assessore alla Biblioteca e al Sistema bibliotecario, Emanuele Arrighetti - è fondamentale che il concorso abbia un riscontro concreto nelle biblioteche, che aiuti a favorire l'incontro dei lettori con dei titoli di qualità».

Il ringraziamento finale, condiviso dai due assessori, Emanuele Arrighetti e Chiara Facchetti, è per il gruppo di lettura locale: «Ringraziamo la Giuria dei lettori della Biblioteca di Chiari, Alice e tutti i membri de "I MiseraLibri", e invitiamo tutti i cittadini amanti dei libri ad avvicinarsi al Gruppo per scoprire quanto sia arricchente condividere con altre persone l'esperienza di lettura, che da individuale si può trasformare in collettiva».

L'andamento del Concorso si può seguire sul web, all'indirizzo https://bit.ly/ConcorsoMicroeditoria2021. Attraverso la pagina si possono anche chiedere in prestito i titoli, per farseli recapitare nella propria biblioteca abituale.

I gruppi di lettura coinvolti per la prima fase del torneo.

Per la categoria Narrativa:

Circolo dei lettori di Roma “Passaparola”, coordinato da Giulia Alberico;

Circolo dei lettori di Torino “Centro Studi Piemontesi”, coordinato da Albina Malerba;

Circolo dei lettori di Milano “Lettori temerari”, coordinato da Patrizia Ferragina;

Circolo dei lettori di Como “I ragazzi del liceo Giovio”, coordinato da Nicola D'Antonio;

Circolo dei lettori di Lanciano “Ex Libris”, coordinato da Maria Rosaria Lamorgia;

Circolo dei lettori di Napoli “IoCiSto”, coordinato da Gigi Agnano;

Circolo dei lettori di Bari “Le donne in corriera”, coordinato da Gabriella Caruso;

Circolo dei lettori di Milano, coordinato da Serena Caprara.

Per la categoria Saggistica: