Nuovo Tutor sulla Provinciale: il limite sarà di 70 km/h

Nuove telecamere per rilevare la velocità, che si aggiungono a quelle installate nei mesi scorsi, sulla strada Provinciale 19, in territorio di Concesio. Il sistema di monitioraggio Tutor, già presente all’ingresso della prima galleria verso Rodengo Saiano, è stato implementato con l’aggiunta di nuovi occhi elettronici all’uscita della seconda galleria, sempre in direzione di Gussago. Il limite di velocità in quel tratto di Provinciale è di 70 chilometri orari e bisogna fare attenzione perché è in leggera discesa: potrebbe diventare ‘problematico’ non superare la velocità massima consentita.

L’intenzione della Provincia di Brescia, ovviamente, non è quella di fare cassa, ma cercare di far rispettare i limiti e cercare di prevenire i sorpassi in galleria e, di conseguenza, gli incidenti stradali. Ma non sono mancate le polemiche: sui social si discute anche delle code e dei rallentamenti che si registrerebbero da quando, due giorni fa, sono state installate le nuove telecamere.