Il ponte cade a pezzi, Provinciale chiusa per lavori: tutte le deviazioni

È chiusa dall'alba e lo sarà fino al tardo pomeriggio di sabato la Strada provinciale 19 tra Concesio, Ospitaletto e Capriano del Colle: si aspetta una settimana di passione per migliaia di automobilisti in transito. Come anticipato ormai da settimane, la chiusura si è resa necessaria per via dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Sp19 che sovrappassa Via Mazzini, in territorio di Concesio. La strada resterà chiusa – nel tratto compreso tra la rotatoria all'intersezione con Via Zammarchi fino alla rotatoria di Via Europa a Concesio – dall'alba del 27 novembre fino alle ore 18 del 3 dicembre.

Tutte le deviazioni al traffico

Il traffico verrà deviato diversificando quello dei mezzi pesanti da quello delle automobili: le vie Zammarchi, Nicolini e Veneto, a Concesio, saranno percorribili in entrambi i sensi di marcia per un flusso prevalentemente di automobili, mentre l'ex provinciale Sp345 delle Tre Valli sarà il percorso indicato per i mezzi pesanti. Proprio per fare in modo che i mezzi pesanti non si trovino sulla Sp19, in direzione Valtrompia, queste le deviazioni:

in autostrada A4, dando l’indicazione di uscita a Brescia Ovest in modo che possano percorrere la tangenziale ovest di Brescia e la ex strada provinciale Sp345 “delle Tre Valli”;

all’uscita del casello autostradale di Ospitaletto in modo che siano deviati lungo la tangenziale Sud di Brescia;

all’intersezione della Sp19 Concesio-Ospitaletto-Capriano con la Sp510 Sebina Orientale per il traffico proveniente dalla Valcamonica, in modo che prosegua sulla Sp510 Sebina Orientale e la Tangenziale Sud di Brescia.

La mappa dei disagi

I lavori al ponte sulla provinciale

“I lavori in appalto – si legge in una nota della Provincia di Brescia, che ha competenza sulla tratta – si sono resi necessari per il cattivo stato di conservazione del ponte e, al fine di un adeguamento alle norme vigenti, sono previsti i ripristini delle strutture degradate e interventi locali di rinforzo dell'impalcato e delle pile. Terminati i lavori sotto l'impalcato, si procede ora all'adeguamento delle barriere di sicurezza e il rifacimento dell'impermeabilizzazione, dei giunti e delle pavimentazioni lungo la Strada provinciale”.

Fino ad ora il cantiere si era svolto solamente in Via Mazzini, per trasferirsi adesso sulla sede stradale della Sp19. “Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione – continua la Provincia –, al posto di installare il cantiere prima su una corsia e poi sull'altra, con la regolazione a senso unico alternato, si è deciso di ottimizzare i tempi lavorando per una settimana a traffico interrotto”. Il ponte aveva già perso qualche pezzo – intonaco e calcinacci – solo un anno fa: un intervento non più derogabile.