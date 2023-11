Il multavelox dopo la galleria da 10mila multe in un anno

Nel corso del 2022 l'autovelox ha “scattato”, in tutto, circa 11mila multe: sono invece 8.235 i verbali al 14 novembre di quest'anno. Sono i numeri, resi noti dalla Polizia Locale e pubblicati da Bresciaoggi, relativi al rilevatore di velocità posizionato sulla Strada provinciale 19, in territorio di Concesio e poco prima della galleria che porta a Gussago. Qui il limite di velocità è fissato sui 70 km/h.

I dati sulle multe

Lo scorso anno vennero intercettati, ogni mese, circa 917 automobilisti in transito oltre il limite consentito: in media più di 30 al giorno. I dati sono ancora provvisori, ma sarebbero un po' meno gli “illeciti” nel 2023: circa 784 le sanzioni mensili elevate nei primi 10 mesi (e mezzo) dell'anno in corso, pari a poco più di 26 multe al giorno.

Nel 2022 vennero elevate sanzioni per oltre 1 milione di euro: tolti oneri e spese, i 500mila euro rimasti sono stati poi divisi tra il Comune di Concesio e la Provincia di Brescia, che ha competenza sulla tratta. Questo significa multe per oltre 2.777 euro al giorno: alla metà di novembre 2023 sono state comminate sanzioni per 753mila euro, pari a poco più di 2.390 euro al giorno.