Il gemellaggio con Kaunas, gli eventi del centro: le questioni aperte dell'estate bresciana

In commissione commercio si accende il dibattito sul palinsesto dell’estate bresciana. L’assessore al turismo Andrea Poli ha incontrato la commissione consiliare martedì, per riferire in merito alle rassegne di eventi organizzate dal comune o, in collaborazione con questo, da privati o partecipate: 16, tra quelle d’iniziativa comunale e le manifestazioni curate da enti altri.

La polemica sul gemellaggio con Kaunas

Il primo motivo di discussione arriva con la presentazione di un’iniziativa dedicata ai prodotti a denominazione comunale bresciana, per la quale si prevede di accogliere le delegazioni delle diverse città gemellate con Brescia: Betlemme, Darmstadt, Logroño, Troyes. Ma anche Kaunas, città lituana con la quale la Loggia ha avviato una procedura di gemellaggio costellata di polemiche: a gennaio 2023 l’associazione Italia-Israele di Brescia aveva levato sulla cittadina lituana l’ombra dell’antisemitismo, criticando il fatto che alcune delle sue strade e piazze siano ancora intitolate a gerarchi nazisti, e chiedendo - sostenuta dal centrodestra cittadino - la sospensione del gemellaggio fin quando quelle intitolazioni non fossero state rimosse.

Proprio il centrodestra è tornato a chiedere conto dell’avanzamento del gemellaggio: Kaunas ha provveduto a una nuova intitolazione dei luoghi incriminati? Abbiamo prove sufficienti dell’impegno di Kaunas alla rottura nei confronti dei crimini del passato, e che questo gemellaggio non possa inquinare la cultura antifascista che connota la nostra città” afferma Poli, “ci gemelliamo con un’amministrazione che ha preso un impegno”. Nel polverone del dibattito viene chiamato in causa anche il Bigio, in forma di un’accusa di doppiopesismo: l’opposizione, accusano da sinistra, chiede agli altri di togliere riferimenti all’era nazista, ma vorrebbe rievocare quella fascista in piazza Vittoria. Margaroli (FdI) non ci sta: “il Bigio è un’opera d’arte e vanta un parere della Sovrintendenza, che chiede di rimetterlo oppure togliere l’intero basamento. Non sono due situazioni paragonabili”.

L'estate di Piazza Vittoria, tra eventi e prove di politiche giovanili

Altro tema caldo nella gestione dell’estate bresciana è quello dell’animazione del centro storico e in particolare di Piazza Vittoria. La questione, illustra Poli, è stata oggetto di un lavoro di concerto con gli assessorati alla sicurezza, ai servizi sociali e allo sport del Comune. L’intento è costruire rassegne che non solo intrattengano, ma consentano anche un lavoro di avvicinamento dei giovani che vivono il centro. “L’idea è non solo e non tanto ‘spingere via’ le situazioni di disagio portando altro in piazza, ma fare in modo che le politiche giovanili possano lasciare il segno” ha spiegato l’assessore. “Ci sarà un percorso di osservazione e coinvolgimento attivo, per capire come avvicinare i ragazzi ad attività sane e prevenire e correggere le situazioni di disagio”. Le prime iniziative saranno così eventi capaci di avvicinare le nuove generazioni: iniziative sportive e arte di strada, che si svolgeranno in piazza Mercato a partire da fine maggio, per almeno tre giorni a settimana. “L’auspicio è poter arrivare ai primi di settembre con un primo tempo che possa darci gli elementi per proseguire in modo più mirato”.

Il piano integrato è atteso per i prossimi giorni, ma c’è già chi non è convinto dell’iniziativa. I consiglieri di Fratelli d’Italia Andreoli e Margaroli, in particolare, oppongono una visione pessimista: “è evidente che coloro che frequentano la piazza non si faranno avvicinare, ma cambieranno luogo per svolgere attività illecite altrove. Servono altre misure, serve il Daspo urbano”. Una visione che l’assessore Poli rigetta. “Non è vero che queste persone, spesso giovanissime, sono irrecuperabili, è anzi dovere dell’amministrazione immaginare che possano avere un futuro migliore del loro presente. Non è tempo perso e non è il tempo dei soli manganelli”.