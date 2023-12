Straordinario colpo di fortuna: vinti 646.000 euro al Superenalotto

Colpo di fortuna davvero con pochi eguali, in un'edicola e ricevitoria di Comezzano Cizzago. Un fortunato giocatore del Superenalotto ha infatti azzeccato una schedina da 5+1, nell'estrazione di sabato 16 dicembre, portandosi a casa la bellezza di 646.713,99 euro.



Questi i numeri sorteggiati: 13, 22, 23, 42, 47 e 87, con 69 come "numero Superstar" e 67 come "numero Jolly". Anche in questa tornata, nessuno ha indovinato il fatidico 6, facendo salire il jackpot a quota 33,2 milioni di euro.