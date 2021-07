Synlab Golgi e Synlab Santa Maria: riconoscere la malattia da covid-19 sin dai primi giorni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Polidiagnostico Synlab Santa Maria e il Poliambulatorio Synlab Golgi hanno annunciato in questi giorni l’introduzione di una nuova prestazione utile ad individuare un’eventuale polmonite virale o i suoi esiti. Un prezioso supporto per il Medico di famiglia impegnato nella diagnosi e prognosi dei pazienti che non sono stati ospedalizzati e per lo studio dell’evoluzione della polmonite da Covid-19. Si tratta della possibilità di effettuare un’Ecografia polmonare - toracica al fine di riconoscere la patologia polmonare interstiziale in soggetti asintomatici, paucisintomatici o in persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti affetti dalla malattia o esito positivo al tampone per Coronavirus.



Uno strumento che permette con buona accuratezza di riconoscere tempestivamente un iniziale interessamento del parenchima polmonare ad origine virale, di riconoscere eventuali quadri già conclamati e di seguirne l’evoluzione nel tempo, oltre che di intercettare persone che siano al primo periodo dei sintomi, in modo da impostare la terapia corretta fin da subito. L’ecografia polmonare è uno strumento utilissimo nel momento in cui un soggetto sviluppi sintomi quali febbre, tosse e dispnea ex novo o riferisca sintomi pregressi / recenti non indagati al fine di porre un sospetto immediato di malattia da Covid-19, in attesa che venga eseguito il tampone e per poter fare immediatamente diagnosi differenziale con sindrome influenzale o respiratoria aspecifica. L’immediato riconoscimento ecografico di lesioni polmonari rende la probabilità di infezione virale polmonare molto alta e il soggetto potrebbe essere intercettato e posto in isolamento cautelativo.



È bene sottolineare, tuttavia, che questa indagine non deve essere per nessuna ragione considerata un sostituto del tampone molecolare, ma un utile completamento per individuare i casi di interessamento polmonare misconosciuti o paucisintomatici. Va anche sottolineato che presso i nostri centri non viene eseguita attività di “pronto soccorso”: è bene che i casi con chiaro interessamento polmonare vengano gestiti in strutture adeguate (Pronto Soccorso). Importantissimo, sottolinea Federica Vigliani – Cardiologa presso Synlab Santa Maria e Synlab Golgi, è chiarire che: “L’esecuzione di questi esami non può in alcun modo dare informazioni certe sulla contagiosità del soggetto o sulla sua immunizzazione al virus o di dirci se, nonostante accertamenti negativi, il paziente non sia portatore di carica virale nel rinofaringe. Queste definizioni possono essere solo fatte attraverso l’integrazione di tampone nasale e del dosaggio anticorpale, prestazioni eseguibili presso Synlab”.



Grazie alla lungimiranza della direzione di Synlab e alla volontà costante di fornire prestazioni innovative sul territorio di competenza, i Medici di famiglia e i cittadini delle aree di Darfo Boario Terme e Vobarno potranno beneficiare di un’importantissima risorsa in campo medico-diagnostico che attualmente, insieme alla TAC torace, costituisce il miglior strumento per riconoscere la malattia nei primi giorni.