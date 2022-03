SuperEnalotto: vinti 49.830 euro in un'edicola di Coccaglio

Non ha centrato il jackpot, ma può comunque ritenersi soddisfatto, e fortunato, il cliente dell’edicola di Coccaglio che ha indovinato cinque dei sei numeri dell’ultima estrazione del SuperEnalotto. In saccoccia - secondo quanto riporta l’agenzia di settore Agimeg - si è messo quasi 50mila euro (49. 830 per la precisione). Una vincita niente male che, al netto delle tasse, regala tanta serenità, almeno dal punto di vista economico. La somma sarebbe andata a un bresciano, di casa nella vicina Cologne.

Certo rimane un pizzico di amarezza per quell’unico numero che, se azzeccato, avrebbe fruttato un bottino a sei zeri: il premio era infatti di quasi 174 milioni di euro. La schedina vincente è costata soltanto pochi euro ed è stata giocata all’edicola Stefania Chiari di via Padre Ottorino Marcolini. A chi è andata male, non resta che continuare a giocare, sperando di indovinare i 6 numeri della prossima estrazione: il Jackpot continua infatti a lievitare; in palio ci sono ben 175,3 milioni di euro.