Top pizza 2021: due bresciane tra le migliori 50 in Italia

Doppio riconoscimento per la provincia bresciana. Nell'annuale classifica tra le 50 migliori pizzerie d'Italia, l'autorevole guida online "50 top pizza" ha scelto due locali nostrani, e certamente non si tratta di una sorpresa: La cascina dei sapori di Rezzato con Antonio Pappalardo, classificatasi al 17° posto (e meritevole anche del premio per la migliore carta dei vini 2021), e Sirani di Bagnolo Mella con Nerio Beghi, alla 33esima posizione (più sotto la motivazione per la scelta).

Tra 293 "Pizzerie eccellenti 2021" della guida Italia, suddivise per regione, sono solo tre quelle del Bresciano: Ciclone - Sirmione; Inedito - Brescia e La Filiale - Erbusco. A livello nazionale (più sotto la classifica completa), "I Masanielli" di Francesco Martucci ancora una volta si conferma come la migliore pizzeria d’Italia e del mondo secondo 50 Top Pizza 2021, la quinta edizione della celebre guida on-line di settore. Per quel che riguarda le prime 100 posizioni, trionfa la Campania con 29 insegne. Segue il Lazio con 13 locali, che batte di un’incollatura la Lombardia (12). Quindi Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).

17° La Cascina dei Sapori

Migliore Carta Dei Vini 2021 - PROSECCO DOC AWARD

La Cascina dei Sapori si presenta con uno stile tradizionale: pavimenti in cotto, legno scuro, pietra a vista. La prima cosa che spicca è l’accoglienza. Oltre alla gentilezza e alle buone maniere i ragazzi di sala spiccano per competenza e professionalità. Si ha la possibilità di spaziare tra pizze più tradizionali, pizze degustazione e tranci alla romana. I gusti vanno dal classico, come marinara, margherita e bufala, ad altri limited edition, come la pizza elaborata in sinergia con Virgilio Martinez. Gli ingredienti sono tutti di grande qualità, attentamente selezionati e sempre ben abbinati. La lista delle birre è ben sviluppata e soddisfa tutte le esigenze. Ampia e interessante anche quella dei vini con etichette interessanti e non scontate sia italiane che francesi.

Pizzerie Top 2021 - 33° Sirani

Varcando il portone che affaccia su una delle strade principali di Bagnolo Mella, troviamo un mondo fantastico popolato di cose squisite. Prima una pasticceria con una selezione di pochi e raffinatissimi dolci, gelati e prodotti salati. Bello lo spazio fuori per un consumo sul posto con uno degli ottimi caffè. Poi il ristorante in cui si serve principalmente pizza ma anche qualche piatto del giorno. La pizza ha una sua anima ben definita. Il disco di pasta accoglie veri e proprie preparazioni di cucina composte da ingredienti fantastici come prosciutto iberico e alici del Cantabrico. Assolutamente non perdetevi uno degli ottimi dessert.

La classifica completa delle 50 migliori pizzerie d'Italia.

1° I Masanielli – Francesco Martucci

Caserta Campania

2° 10 Diego Vitagliano Pizzeria

Napoli Campania

3° Seu Pizza Illuminati

Roma Lazio

4° I Tigli

San Bonifacio (VR) Veneto

5° Pepe In Grani

Caiazzo (CE) Campania

6° 50 Kalò

Napoli Campania

7° Francesco & Salvatore Salvo

Napoli Campania

8° Dry Milano

Milano Lombardia

9° La Notizia 94

Napoli Campania

10° Le Grotticelle

Caggiano (SA) Campania

11° I Masanielli – Sasà Martucci

Caserta Campania

12° 180g Pizzeria Romana

Roma Lazio

13° Crosta

Milano Lombardia

14° Carlo Sammarco Pizzeria 2.0

Frattamaggiore (NA) Campania

15° Pupillo Pura Pizza

Frosinone Lazio

16° Qvinto

Roma Lazio

17° La Cascina Dei Sapori

Rezzato (BS) Lombardia

18° ‘O Scugnizzo

Arezzo Toscana

19° IQuintili

Roma Lazio

20° Apogeo

Pietrasanta (LU) Toscana

21° 400 Gradi

Lecce Puglia

22° Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni

San Mauro Torinese (TO) Piemonte

23° Pizzeria Da Ezio

Alano di Piave (BL) Veneto

24° Pizzeria Panetteria Bosco

Tempio Pausania (SS) Sardegna

25° Le Follie Di Romualdo

Firenze Toscana

26° Fandango

Potenza Basilicata

27° Grigoris

Mestre (VE) Veneto

28° Giangi Pizza E Ricerca

Arielli (CH) Abruzzo

29° Pizzeria Da Lioniello

Succivo (CE) Campania

30° Enosteria Lipen

Triuggio (MB) Lombardia

31° Officine Del Cibo

Sarzana (SP) Liguria

32° Antica Friggitoria Masardona Roma

Roma Lazio

33° Sirani

Bagnolo Mella (BS) Lombardia

34° L’Orso

Messina Sicilia

35° Sbanco

Roma Lazio

36° Frumento

Acireale (CT) Sicilia

37° Framento

Cagliari Sardegna

38° Gusto Divino

Saluzzo (CN) Piemonte

39° Giotto Pizzeria – Bistrot

Firenze Toscana

40° Giovanni Santarpia

Firenze Toscana

41° Impastatori Pompetti

Roseto degli Abruzzi (TE) Abruzzo

42° Pizzeria Mamma Rosa

Ortezzano (FM) Marche

43° I Fontana

Somma Vesuviana (NA) Campania

44° BOB Alchimia A Spicchi

Montepaone Lido (CZ) Calabria

45° Pizzeria Gigi Pipa

Este (PD) Veneto

46° I Borboni Pizzeria

Pontecagnano Faiano (SA) Campania

47° Sant’Isidoro – Pizza & Bolle

Roma Lazio

48° La Contrada

Aversa (CE) Campania

49° La Braciera

Palermo Sicilia

50° Piccola Piedigrotta

Reggio Emilia Emilia-Romagna