"Tutti sul dinosauro di Franci!": malattie metaboliche rare, un crowdfunding per il Civile

Tutti sul dinosauro di Franci, per dare gambe alla ricerca sulle malattie rare. Il dinosauro era il gioco preferito di Francesco Tedoldi, morto a soli 11 anni a causa di una malattia rara. Oggi è il simbolo del progetto ideato dai suoi genitori, Marco e Fiorella, per tenere vivo il suo ricordo e renderlo tangibile, aiutando altri bambini come lui. L’obiettivo è portare un ricercatore alla Clinica Pediatrica universitaria degli Spedali Civili di Brescia. Per farlo, lunedì è stato lanciato un crowdfunding.

La storia di Francesco

Francesco aveva solo pochi mesi, quando gli è stata diagnosticata la Malattia di Pompe o glicogenosi di tipo II: una malattia neuromuscolare rara, caratterizzata da un difetto del metabolismo del glicogeno. Si tratta di una malattia ereditaria, di cui i genitori sono (spesso inconsapevolmente) portatori sani, che colpisce nella sua forma infantile una persona ogni 138mila.



Francesco ha trascorso tutti i suoi 11 anni collegato a macchinari per respirare e per mangiare, senza mai riuscire a parlare e a camminare. Trovando, però, altri modi per comunicare, soprattutto attraverso lo sguardo: che si accendeva, per esempio, in presenza del suo dinosauro. Quando se n’è andato, nel 2022, i suoi genitori hanno raccolto il loro dolore e deciso di ripartire da quello sguardo per dare un aiuto alle famiglie che, come loro, si trovano a confrontarsi con la Malattia di Pompe e le altre malattie metaboliche rare. Così, poco più di un anno fa, è nato il progetto “Raricomefranci”, che si propone di sostenere la ricerca scientifica per dare speranze di una vita più lunga, e migliore, a chi è affetto da queste patologie.

Il progetto per il Civile di Brescia

L’idea è portare competenze di alto profilo all’interno del "Centro di supporto per bambini rari" che nascerà, intitolato proprio a Francesco Tedoldi, all’interno della Clinica pediatrica universitaria dell’ospedale Civile di Brescia, diretta dal Professor Raffaele Badolato. E il primo passo per farlo è finanziare la formazione di un ricercatore o una ricercatrice, che possa occuparsi specificamente di malattie metaboliche rare, per lavorare sulla diagnosi precoce - il fattore tempo è fondamentale per poter intervenire - e sviluppare nuove terapie prenatali e geniche. Un risultato che farebbe la differenza anche per le famiglie che si confrontano con questo tipo di malattie nel Bresciano e nelle province limitrofe: in Lombardia i centri di riferimento si trovano a Monza e a Milano, mentre manca un presidio più vicino per la Lombardia orientale.

La cifra necessaria a realizzare il primo step - l'attivazione di un contratto triennale per un ricercatore di tipo A - ammonta a 154.000 euro. Una volta raggiunta questa cifra, sarà il Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali a bandire la posizione. Un obiettivo ambizioso, a cui il progetto si sta avvicinando grazie al sostegno dell’associazione SaverioCreaOnlus - curatrice ufficiale della raccolta fondi e della sua rendicontazione - e del Rotary di Brescia Est, che con una serie di eventi benefici hanno coperto buona parte del budget necessario.

La campagna di crowdfunding

Attualmente mancano 20mila euro: è con l’obiettivo di raggiungerli che lunedì ha preso il via “Saliamo tutti sul dinosauro di Franci!”, campagna di crowdfunding che SaveriocreaOnlus e Rotary hanno lanciato sulla piattaforma Ginger, con il supporto di BCC del Garda. La campagna resterà aperta fino al prossimo sei marzo e nella sua promozione sono stati coinvolti numerosi rappresentanti delle istituzioni, dello sport, dello spettacolo, dell’industria e del mondo produttivo: dalla sindaca di Brescia Laura Castelletti a cantanti come Nek, Francesco Renga, Piergiorgio Cinelli, da Marcell Jacobs a Iginio Massari. Il video che raccoglie la loro partecipazione compare sulla pagina dedicata alla campagna sul sito ideaginger.it, dove è disponibile anche il percorso per contribuire con una donazione.