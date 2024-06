Cinque Vele di Legambiente: nella classifica anche due località del Garda

Acque cristalline e paesaggi unici, con un occhio alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità. Queste sono le caratteristiche delle località balneari italiane premiate con le Cinque Vele da Legambiente e Touring Club Italiano. Tra i Comuni premiati ne spiccano due nella nostra provincia, sul Garda bresciano: Gardone Riviera e Toscolano Maderno.

Le località di mare

La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi a Roma in occasione della presentazione della guida "Il Mare più bello 2024", curata dall’associazione ambientalista e dal Touring Club Italiano. La guida raccoglie informazioni turistiche e caratteristiche ambientali dei comuni a Cinque Vele, compreso l’impegno nella tutela delle tartarughe Caretta caretta. A guidare la top five del 2024 è Pollica, Acciaroli e Pioppi, (Sa) il comune cilentano inserito all’interno del comprensorio del Cilento Antico, in Campania. Al secondo posto il comune di Nardò, in provincia di Lecce nel comprensorio pugliese dell’Alto Salento Ionico, seguito da Baunei, in provincia di Nuoro sulla costa orientale sarda. Quarto posto per la località Domus De Maria sul Litorale di Chia, sempre in Sardegna, e quinto posto per Castiglione della Pescaia, nel comprensorio della Maremma Toscana.

Le località lacustri

Dal mare ai laghi il passo è breve. Una sezione specifica della classifica è dedicata esclusivamente alle località lacustri. Regina incontrastata in questa sezione restano le province autonome di Trentino e Alto Adige al primo e al secondo posto con le Cinque Vele assegnate al comune di Molveno (Tn), sul lago omonimo, e ad Appiano sulla Strada del Vino (Bz) sul lago di Monticolo. Terzo posto per Massa Marittima (Gr), località maremmana sul Lago dell’Accesa, in Toscana. A seguire Sospirolo (Bl) sul lago del Mis, in Veneto, e Avigliana, sul lago omonimo in Piemonte. Per il secondo anno consecutivo si conferma a Cinque Vele la località di Scanno (Aq) sul lago omonimo, new entry nel 2023.

Tra le 78 località lacustri selezionate, solo 12 hanno ottenuto la «bandiera gialla» e le 5 «Vele». Tra queste, due sono bresciane: Gardone Riviera e Toscolano Maderno: per Gardone Riviera è addirittura il sesto riconoscimento consecutivo, per Toscolano Maderno il secondo. In rappresentanza di quest'ultimo, alla premiazione a Roma c’era la Presidente del Consiglio Comunale, Cinzia Tallon: «Continueremo a lavorare per mantenere alto il livello di qualità ambientale e turistica del nostro territorio, per offrire ai nostri cittadini e ai visitatori un’esperienza unica e indimenticabile».