Orso avvistato sulla Provinciale: seguito in auto per fare il video, scappa terrorizzato

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre, una persona ha avvistato un orso nella zona di Cimbergo. Solo nel 2021, sono 36 le segnalazioni verificate della presenza di plantigradi nel Bresciano.

L’ultima è avvenuta nella zona di Cimbergo: qualcuno ha ripreso l'animale mentre si trovava in auto sulla Provinciale 88. Il mammifero, impaurito, è immediatamente scappato, ma sono bastati pochi secondi per far sì che il video diventasse virale: "L'esemplare sembrerebbe essere stato avvistato in cima al Tir de Somarzan, nelle curve che precedono il nostro paese, affacciate sulla zona boschiva tra le incisioni e il torrente Re – scrive il Comune di Cimbergo, che ha pubblicato il filmato –. Se così fosse ormai l'animale se ne sarà probabilmente andato via per gli affari suoi, ma invitiamo comunque alla prudenza tutti coloro che dovessero transitare per questa zona.



La scorsa settimana a Campolaro, non distante dal ristorante Belvedere, un giovane ha visto un orso comparirgli davanti mentre stava guidando lungo la Provinciale 345. Un altro avvistamento è avvenuto qualche giorno fa in Val Sabbia, quando – verso mezzanotte – un esemplare è stato urtato da un’auto a Idro.



Decine di segnalazioni sono arrivate alla Polizia provinciale, chiamata più volte per confermare gli avvistamenti. Gli agenti, infatti, consigliano sempre di usare il buonsenso e di evitare di avvicinarsi.