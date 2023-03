Carta d’identità elettronica: nuovo sportello a Casazza

A Brescia è stato aperto un nuovo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica, negli uffici dell’anagrafe decentrata nord di via Luigi Gadola 16, quartiere Casazza.



Con l’apertura dello sportello, in città le postazioni ministeriali per il rilascio della Cie salgono a undici: sei all'anagrafe centrale di palazzo Broletto, due all’anagrafe decentrata nord e una per ciascuna delle altre tre anagrafi decentrate dislocate sul territorio comunale: piazza Buffoli – Oltremella, corso Bazoli – Sanpolino, via Lottieri – Lamarmora.

Il documento può essere richiesto dalle persone residenti (o domiciliate) nel Comune di Brescia, indipendentemente dall’età anagrafica ed è valido 3 anni per i minori di anni 3, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni e 10 anni per i maggiorenni.



Il rilascio della carta d’identità elettronica avviene con prenotazione dell’appuntamento sul portale del Ministero dell’Interno www.prenotazionicie.interno.gov.it, che consente la scelta del giorno, dell’ora e del luogo in cui fissare l’appuntamento.