Lacrime e palloncini per la piccola Sofia: "Abbiamo perso un pezzo di cuore"

Le rose bianche, i palloncini bianchi e rosa. Cellatica oggi è in silenzio, interrotto solo – nella piazzetta dove affaccia la chiesa di San Giorgio – dal rosario che risuona da un altoparlante. È un giorno durissimo, quello dell’ultimo saluto a Sofia Archetti. La bimba avrebbe compiuto due anni il prossimo 14 giugno: la sua vita si è interrotta invece lunedì pomeriggio, quando è rimasta vittima di un incidente stradale all’uscita dall’asilo che frequentava.



La piccola si trovava nel parcheggio dell’istituto Little England di Brescia, la mano in quella della nonna che era venuta a prenderla, quando è stata investita da un suv in manovra, guidato da una donna di 74 anni. Sbalzata a terra, ha battuto la testa sull’asfalto. I soccorsi l’hanno trovata già in condizioni gravissime: ricoverata in codice rosso al Pediatrico del Civile, è spirata prima di sera. Oggi il Comune di Cellatica ha dichiarato lutto cittadino, e il Little England è rimasto chiuso.



Il funerale

La piazza si riempie di persone: conoscenti, compaesani, altri genitori, tanti bimbi – qualcuno con la divisa della scuola – sono arrivati per salutare Sofia. Sono più di quanti la chiesa possa contenere: qualcuno resta fuori e segue la funzione da fuori.



“Accompagnare una figlia in questo viaggio vuol dire, per noi cristiani, fare memoria del bene che Sofia ha fatto ed essere consapevoli che la vita domanda qualche spina, per giungere alla bellezza anche solo delle rose” ha detto Don Claudio Paganini, parroco di Cellatica, nell’accogliere il feretro. Insieme alle sue parole arriva il suono dolce di un flauto, che scandisce l’intera cerimonia. Non è la sola melodia che risuona questa mattina in chiesa: mamma Francesca ha chiesto di poter suonare “Baby Shark”, una delle canzoni preferite della piccola. “Nelle lacrime di questi giorni leggo la fatica del distacco inconcepibile, insensato e irrazionale da Sofia. Lei chiamava la famiglia alla felicità, alla musica, alla danza, e ora è con noi, attraverso il suo canto preferito come ministro della salute, e ci insegna lei, così piccola, a crescere”.



“Noi nasciamo per l’infinito”, ha ricordato Don Claudio, “e quando una piccola Sofia riesce a farci sorridere, ci trasmette meglio l'infinito presente in noi. Dobbiamo ricordarci che nella vita è importante mettere da parte le vicende umane tristi, per ricercare nella bellezza la grandezza. Sofia è ancora infinita, ma è migliorata, è passata da un infinito a un altro”.



In chiesa arriva anche il saluto commosso dei genitori dell’asilo che Sofia frequentava: “Tutti noi abbiamo perso un pezzetto di cuore quel giorno e vorremmo tanto poterli regalare a mamma e papà, per poter ricucire i loro. Sant'Agostino scriveva che coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo”. In ricordo della bimba, e per ringraziare e sostenere i medici che hanno provato a salvarla, il gruppo ha fatto una donazione in favore del reparto rianimazione Civile.



Il tempo, all’uscita della piccola bara bianca, scorre lento: vengono lanciati in cielo i palloncini, poi un lungo applauso. Un altro più tardi, quando il carro funebre mette in moto. E la chiesa suona di nuovo: questa volta, è l’inno alla gioia.