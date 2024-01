In paese arriva il "Grande fratello": saranno installate 69 telecamere

Via libera della giunta comunale di Castrezzato, capitanata dal sindaco Giovanni Aldi, al progetto esecutivo per un nuovo sistema integrato di videosorveglianza e rilevamento targhe: un intervento da 243mila euro che porterà all'installazione di 69 nuovi occhi elettronici, posizionati in 24 zone del paese, primo step di un progetto più ampio che sfiora i 600mila euro e che verrà realizzato nei prossimi anni.

Dove saranno installate

Le nuove telecamere installate saranno sia di controllo che attrezzate per il rilevamento delle targhe. Nella prima fase del progetto diversi parchi del paese saranno interessati dalla posa di occhi elettronici, tra cui le aree verdi di Via Berlinguer, Via Ortigara e il Parco dei Puffi tra Via Martiri Piazza Loggia e Via Martiri Strage di Bologna: nel mirino anche le piazze dell'Amicizia, Pavoni, Santa Maria e Zammarchi, oltre a vari luoghi (giustamente) considerati sensibili come la casa di riposo, le scuole, il centro sportivo, il cimitero, l'ufficio postale.

Telecamere in arrivo anche sulle arterie stradali: l'incrocio tra Via Cavalli e Via Torri, le rotatorie di Via Volta e della strada per la Brebemi, ai semafori del paese, sulla pista ciclabile. Il progetto era stato affidato alla fine del 2021 all'ingegner Andrea Cavagnini di San Zeno Naviglio, con determinazione a firma del comandante della Polizia Locale Mirko Contratti.