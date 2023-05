Colpo grosso a Castelcovati: vinti 24mila euro al Lotto

La dea bendata bacia la Lombardia: ricco weekend di vincite al Lotto, quasi 200mila euro, e colpo grosso anche in provincia di Brescia, a Castelcovati. È qui che nel concorso di sabato 13 maggio è stata messa a segno una combinazione vincente da 23.750 euro, sulla ruota di Milano.

Come riporta Agipronews, giocate fortunate anche a Monza, con tre ambi e un terno pagati 118.500 euro. A Carate Brianza, ancora in provincia di Monza e Brianza, e a Sesto Calende, in provincia di Varese, centrate due vincite da 25mila euro ciascuno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9,8 milioni di euro: sono 429 milioni dall'inizio dell'anno.