Si accende la nuova antenna 5G, non vanno più i televisori

A Castel Goffredo, comune del Mantovano al confine con la nostra provincia, la nuova antenna 5G sta causando problemi ai televisori di un intero quartiere.

L'impianto è stato installato dietro la ditta Evoled lungo via Brescia, a poco più di 4 chilometri da Acquafredda; il segnale emesso sta rendendo instabile anche la connessione di alcuni cellulari. Naturalmente, non poteva mancare un po' di preoccupazione da parte dei residenti, che ora si interrogano su un eventuale rischio per la loro salute.

Cos'è il 5G

Il 5G è la quinta generazione di tecnologia mobile, progettata per offrire connettività wireless più veloce e affidabile rispetto alle generazioni precedenti (2G, 3G, 4G). Si basa su frequenze più elevate e offre una maggiore larghezza di banda, riducendo la latenza (ritardo nella trasmissione dei dati) a pochi millisecondi. Supporta inoltre un numero maggiore di dispositivi collegati contemporaneamente.

La tecnologia è fondamentale per l'Internet delle cose (IoT), poiché può gestire un'ampia gamma di dispositivi, dai sensori alle automobili autonome. Inoltre, migliora l'intrattenimento, permettendo la trasmissione di video ad alta definizione e le esperienze di realtà virtuale.

Si sta affermando, dunque, per la sua 'flessibilità' e potenza, con numerose varianti adatte a diversi casi d'uso, da velocità estremamente elevate nelle aree urbane (5G mmWave) a una copertura più ampia nelle zone rurali (5G sub-6 GHz).



Tuttavia, ha generato non poche preoccupazioni riguardo alla salute e alla privacy, che sono ancora oggetto di regolamentazione e monitoraggio: ed è quello che – adesso – chiedono gli abitanti di Castel Goffredo.