Storico locale distrutto dalle fiamme: una raccolta fondi per salvarlo

L’appello si estende da amici e fan a tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno vissuto e provato l’atmosfera del Gasoline di Castegnato, storico locale di musica dal vivo andato in gran parte distrutto a causa del grave incendio divampato la notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso. Luogo di ritrovo e punto di riferimento per tutta la provincia e oltre, per salvare il Gasoline è stata attivata anche una raccolta fondi (ulteriori informazioni sul portale GoFundMe).

L’appello lanciato dagli amici

“Un incendio ha distrutto il Gasoline e il sogno e il lavoro di una vita dei suoi proprietari, Jessy e Ale”, si legge nella petizione che nello specifico si rivolge: “A chi al Gasoline si è sentito come a casa. A tutti i musicisti che hanno calcato il suo palco. Per tutti quelli che il Gasoline ce l’hanno nel cuore. O semplicemente tutti quelli che vogliono fare una buona azione e dare una mano. Vi chiediamo – così si conclude l’appello – di aiutare Jessy e Ale a far risorgere il Gasoline dalle cenere. Perché il suo cuore batte ancora forte”. In pochi giorni sono state già raccolte più di 150 donazioni.