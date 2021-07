Cassette stradali sostenibili, la nuova sfida per gli innovatori su Open Innovability

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Cassette stradali in armonia con l'ambiente, dal design innovativo e in linea con i principi della circular economy. Questa la nuova sfida lanciata da Enel Global Infrastructure and Networks su Open Innovability®, la piattaforma di crowdsourcing per startup, imprenditori, inventori e aziende. L'obiettivo è applicare ai nuovi armadi stradali quella visione di sostenibilità su cui il Gruppo ha orientato ormai da anni il proprio business. I cabinet o armadietti stradali accolgono elementi di controllo della rete in bassa tensione, dispositivi e strumenti diagnostici essenziali al buon funzionamento del network. Destinati esclusivamente a personale esperto, negli ultimi anni sono cresciuti sotto il profilo tecnologico.



Enel ha infatti realizzato una versione "smart" della tradizionale cassetta stradale, incorporando la misurazione di dati elettrici ed ambientali e sperimentando anche il monitoraggio da remoto tramite tecnologie IIoT (Industrial Internet of Things) e connettività LoRaWAN. Oggi la società chiede agli innovatori di farsi avanti con progetti per rendere i cabinet anche rispettosi dell’ambiente. La challenge cerca un design sostenibile e originale per le cassette stradali di ultima generazione, contenenti sensori e apparati diagnostici intelligenti in grado di fornire informazioni in tempo reale sullo stato della rete. I progetti dovranno essere innovativi sotto il profilo progettuale e incorporare nei materiali e nella costruzione i principi dell'economia circolare e ottemperare alle attuali normative elettriche e di sicurezza sia in fase di utilizzo che in quella di installazione. Garantendo l'incolumità al personale specialistico Enel e ai passanti.



Non solo. I nuovi armadietti stradali dovranno anche rispondere ad una migliore integrazione con il contesto cittadino o rurale che le renda più armoniche con l’ambiente a cui saranno destinate, fornendo la possibilità di comunicare il brand e veicolare messaggi rivolti ai diversi stakeholder dell'Azienda. Per la o le soluzioni vincenti vi sono in palio fino a 30mila euro. Qui tutte le informazioni.