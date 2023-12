Malore improvviso: dirigente sportivo muore a soli 37 anni

Pallavolo e calcio lombardo in lutto per la tragica scomparsa di Michele Cavalli, 37enne di Vicomoscano – frazione di Casalmaggiore – morto all'età di 37 anni a causa di un improvviso malore. Cavalli era il portiere della squadra di Cogozzo (Mn), che milita nel campionato amatori Uisp. Da tutti conosciuto con il soprannome di "Pongo", era inoltre dirigente della Vbc Volley di Casalmaggiore. Tutte le squadre del campionato Uisp Mantova hanno osservato un minuto di silenzio in segno lutto.

Questo l'annuncio della scomparsa dato dallo Vbc Trasporti Pesanti in un post sui social: "Nelle prime ore di questa mattina, sabato 16 dicembre, è venuto a mancare lo storico dirigente Michele Cavalli, per tutti Pongo. Una vita che si è spezzata troppo in fretta a soli 37 anni. Mancherà a tutti la tua carica, la tua goliardia, mancherà vederti fare foto con le tante giocatrici passate al PalaRadi. La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore si stringe attorno alla mamma Franca e al fratello Paolo in questo momento di dolore. Stasera, in occasione di Vallefoglia-Vbc in diretta Rai Sport alle ore 20.30, le Rosa scenderanno in campo con il lutto al braccio. I funerali si terranno lunedì alle ore 14.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Vicomoscano. È un momento triste per tutta la Vbc”.