Centro commerciale devastato dalla grandine: il rischio amianto fa paura

Ordinanza della giunta comunale per la messa in sicurezza

"Vista la non conoscenza del materiale di cui si compongono le lastre poste in copertura, ma vista l’entità dei danni, si rende necessaria la valutazione della tipologia di materiale e di conseguenza, se necessario, un intervento immediato per evitare eventuali dispersioni di fibre nocive alla salute".



È quanto si legge nell'ordinanza dell'Amministrazione comunale di Carpenedolo, riguardante i danni causati dalla maxi grandinata al centro commerciale di via Achille Pozzi. Lo scopo è quello di salvaguardare la salute dei cittadini, nell'ipotesi che siano stati utilizzati manufatti in amianto tra i materiali di costruzione.



Per questo motivo, si legge ancora nell'ordinanza, entro 48 ore i proprietari dovranno mettere in sicurezza la copertura del fabbricato "al fine di evitare la dispersione nell’area di pertinenza, e comunque nelle aree limitrofe, di pezzi di lastre o frammenti di esse".

In caso fosse poi accertata la presenza di sostanze pericolose – tra le quali c'è appunto l'asbesto – la giunta del sindaco Tramonti ordina, entro il termine massimo di 60 giorni, "la bonifica di tutte le coperture ed eventualmente di manufatti in cemento amianto presenti all’interno dell’area interessata, [...], secondo le modalità indicate dalla normativa vigente in materia e previa notifica del piano di lavori ad Ats".