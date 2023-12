Un maestro delle scuole elementari di Capriolo è positivo al vaiolo delle scimmie. Non è chiaro come e quando l'abbia contratto, ma attualmente si trova in isolamento nella sua abitazione, asintomatico o paucisintomatico. Come da prassi, l'autorità sanitaria (Ats) ha già informato il Comune e soprattutto le famiglie: i genitori sono stati allertati con una lettera del rischio di “contatto a basso rischio di un caso di monkeypox”. Ma ad oggi non risulterebbero bambini contagiati.

Nessuna emergenza, ma la situazione rimarrà monitorata fino ai primi di gennaio. Il vaiolo delle scimmie, come riporta l'Istituto superiore di Sanità, è una malattia infettiva zoonotica causata dal virus monkeypox (MPXV) e identificata per la prima volta nel 1970 nei villaggi rurali delle foreste pluviali dell'Africa centrale e occidentale, quando invece il vaiolo (in inglese smallpox) era nelle fasi finali dell'eradicazione.

L'epidemia del 2022

L'Mpox (vaiolo delle scimmie) è endemico in Africa centrale e occidentale, dove sono regolarmente segnalati dei focolai. Nei Paesi endemici la trasmissione avviene prevalentemente da animale a uomo. Fino al 2022 i rari casi segnalati in Paesi non endemici erano solitamente di importazione: la trasmissione interumana ricopriva una percentuale limitata di casi. Fino all'epidemia dello scorso anno, dichiarata “Emergenza di salute pubblica internazionale” dall'Oms il 23 luglio 2022 e rimasta tale fino all'11 maggio 2023.

A livello mondiale, tra gennaio 2022 e aprile 2023, sono stati segnalati 87.113 casi di Mpox confermati in laboratorio, con 130 decessi da 111 Stati membri e in tutte e 6 le regioni dell'Oms. In Italia, alla data del 19 maggio 2023, sono stati confermati 957 casi, 953 maschi e 14 femmine: di questi 253 erano collegati a viaggi all'estero. Contagiati pazienti dai 14 ai 71 anni, età mediana di 37 anni.

Trasmissione e sintomi

La trasmissione da persona a persona avviene attraverso il contatto stretto e prolungato con una persona sintomatica. L'Mpox è solitamente una malattia autolimitante e in genere dura da 2 a 4 settimane. Tra i sintomi più diffusi: febbre, cefalea, linfonodi ingrossati, mal di schiena, mialgia e astenia (debolezza), oltre alla celebre eruzione cutanea che si presenta di solito entro 3 giorni dalla comparsa della febbre, tipicamente iniziando sul viso e poi diffondendosi ad altre parti del corpo. Sono rari i casi gravi con necessità di ricovero ospedaliero: le persone più ad alto rischio sono i bambini, le donne in gravidanza, le persone con compromissione del sistema immunitario (inclusa l'infezione da Hiv).