Capriolo: SYNLAB raddoppia la sua presenza con un nuovo punto prelievi in città

Già presente a Capriolo con un Punto Prelievi in via Quadri Trav. I, SYNLAB annuncia l’apertura di un secondo Punto Prelievi in via Molinara 32 (all’interno della Clinica Apollonia); la nuova sede andrà ad affiancarsi a quella storica, garantendo ai cittadini un servizio ancora più capillare.



Presso il centro è possibile effettuare prelievi, prenotabili attraverso l’APP MYSynlab o dal portale locate.synlab.it, il lunedì e il mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 09:00 e il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 9:30. Il ritiro dei referti potrà avvenire direttamente online, dal portale refertilombardia.synlab.it. Il punto prelievi è convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati. Per maggiori informazioni, si prega di chiamare il numero 030 7460471 (dalle 11:00 alle 12:00) o di scrivere a capriolo-molinara.pp@synlab.it.