Capitale della Cultura: il concertone riempirà il centro città

Pronti via: dopo la cerimonia di inaugurazione dell'anno da Capitale italiana della Cultura, assieme a Bergamo, il fine settimana cittadino si prepara alla pacifica invasione dei bresciani che vorranno assistere al "concertone" in piazza Loggia. A presentare la prima parte dell'evento, alle 17:00, sarà la madrina "bresciana" (adottata) Ambra Angiolini, che accoglierà Fausto Leali, Francesco Renga, Mr.Rain, Coma_Cose, Slick Steve and the Gangster, Tommy Kuti e Voodoo Kid. Assieme a loro, saliranno sul palco Diego Spagnoli, L'Estetista Cinica, Mattia Stanga, e Frah Quintale. Blanco interverrà solo da remoto, con un contributo video registrato.

La seconda parte dello show prenderà il via alle 22:00, quando toccherà a Bruno Belissimo, Superdownhome, Views, Le Endrigo, Barkee Bay, Gemini Blue, Miglio e Listrea. Gran finale, di nuovo, con Frah Quintale. L'accesso alla piazza è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (5.000).

Dalle 9:00 di questa mattina, fino a mezzanotte e mezza, in piazza Loggia, e dalle 15:30 allo stesso orario in piazza Vittoria gli accessi saranno gestiti attraverso dei varchi, e non sarà possibile introdurre nelle piazze bottiglie in vetro o lattine, e quelle di plastica solo se prive di tappo. Divieto assoluto anche per petardi e simili, e bombolette spray urticanti. Le vie d'accesso sono, per piazza Loggia: via Bell'Italia, via X Giornate (incrocio via Volta) e Largo Formentone; per piazza Vittoria: largo Sant'Agata (fermata metro Vittoria), via X giornate (Quadriportico) e via IV novembre. Il resto del centro storico sarà privo di divieti e limitazioni.