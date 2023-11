Un fiocco rosso sul camion per ricordare Giulia e le vittime di violenza

Un fiocco rosso sui camion di tutta Italia per ricordare Giulia e tutte le donne vittime di violenza. È la bellissima iniziativa – segnalata sulla pagina Facebook “Figli dell'asfalto: il gasolio nelle vene” – che già coinvolge decine di camionisti, anche bresciani. Un modo per mostrare vicinanza e affetto alla famiglia di Giulia Cecchettin, brutalmente uccisa dall'ex fidanzato (già arrestato: era in fuga in Germania) Filippo Turetta, e più in generale per lanciare un messaggio a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricordiamo si celebra il 25 novembre.