Open Day Camera Showroom Milano e Its Machina Lonati di Brescia

Dalla collaborazione tra CSM Camera Showroom Milano e l’Istituto di Alta Formazione Machina Lonati, è nato il corso per preparare alla professione di “Showroom Manager Fashion & Luxury”. Un percorso di studi progettato con l’obiettivo di formare un professionista con competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Chi lavora nel settore moda deve conoscere approfonditamente la filiera del sistema moda, le caratteristiche del prodotto Made in Italy, deve avere conoscenze nell’ambito del branding, della Customer Experience e delle strategie di internazionalizzazione.



Per questo Mercoledì 29 giugno dalle ore 10.00 presso la sede di CSM Camera Showroom Milano in Via Senato 34 a Milano si svolgerà un open day di presentazione. Interverranno la Presidente di Camera Showroom Gigliola Maule e il Direttivo dell’associazione assieme alla Direzione e l’Ufficio orientamento di ITS Machina Lonati. Seguirà, inoltre, una visita della sede dello Showroom Zappieri per avvicinare gli interessati al mondo del Fashion & Luxury. Il Corso di “Showroom Manager Fashion & Luxury” partirà ad ottobre 2022.



La prima edizione di questo percorso formativo biennale è nata su sollecitazione di Camera Showroom Milano, associazione che riunisce i più importanti showroom del capoluogo lombardo e che faticano a trovare figure da inserire all’interno delle proprie realtà. Grazie alla collaborazione con CSM si è andata a delineare una figura professionale che trova impiego nell’ambito della moda e del lusso, settori chiave dell’economia globale. ITS Machina Lonati e Camera Showroom Milano hanno collaborato alla stesura del piano di studi del percorso formativo, le cui selezioni sono già aperte. Camera Showroom Milano nel particolare fornirà alcuni dei docenti specialisti e garantirà anche supporto alla promozione del corso. Alcune ore del biennio saranno erogate all’interno di uno o più showroom associati, in modo da offrire ai discenti una didattica pratico-laboratoriale. Al termine del secondo anno gli Showroom associati a CSM accoglieranno gli studenti del percorso formativo per le 800 ore di tirocinio curricolare.



Per la creazione del piano di studio le due realtà hanno analizzato le necessità e le esigenze del Fashion System che oggi richiede persone con competenze tecniche e comunicative che coniughino il saper fare a skills di carattere manageriale. Un professionista che lavora nell’ambito della moda deve conoscere approfonditamente la filiera del sistema moda, le caratteristiche del prodotto Made in Italy, deve avere conoscenze nell’ambito del branding, della Customer Experience e delle strategie di internazionalizzazione. Lo studente durante il biennio acquisirà anche competenze creative che andranno a completare il profilo professionale: fotografia, basi di grafica, capacità di organizzare eventi dedicati alla rete vendite o ai media, sensibilità estetica e di visual merchandising gli consentiranno di creare un’esperienza coinvolgente.



L’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati propone corsi rivolti ai giovani, in particolare a chi ha terminato le scuole superiori o l’università e che intende affrontare un’esperienza di formazione terziaria professionalizzante, un percorso che permette allo studente di acquisire competenze utili e alla fine del percorso di conseguire un titolo di studio immediatamente spendibile per il mercato del lavoro. GIGLIOLA MAULE, Presidente di CSM: “La nascita di questa collaborazione con ITS MACHINA LONATi è stata fortemente voluta dalla nostra associazione. Ci sono centinaia di corsi nelle scuole di moda italiane, ma è sempre mancato un corso specifico per poter creare degli “showroom manager”.



La nostra attività ha un patrimonio di conoscenze estremamente vasto; dalla conoscenza territoriale, al rapporto con il cliente oramai definito “customer service”, passando dalla conoscenza del prodotto per poter non solo dialogare con le aziende produttrici, ma soprattutto per poter dare indicazioni e giusti consigli agli stilisti, a cui spetta la parte più creativa. Lo “showroom manager” è una figura professionale a 360 gradi e solo professionisti che hanno decenni di esperienza possono trasferire ai giovani questa conoscenza. Sono certa che questo inizio di collaborazione con ITS MACHINA LONATI avrà grandi sviluppi futuri”.