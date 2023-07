C'è anche un canile distrutto dal maltempo: "Servono aiuti"

"La situazione è gravissima, dobbiamo cercare il più in fretta possibile di mettere i cani in sicurezza”, si legge nell'accorato appello affidato ai social e alla piattaforma gofundme da Adelina Abeni, anima del canile "San Rocco" di Calcinatello, frazione di Calcinato.

La struttura ospita 140 cani senza casa e famiglia ed è stata pesantemente colpita dall’ondata di maltempo che ha flagellato il Bresciano nei giorni scorsi: "Molti box sono inagibili, sono cadute tantissime piante distruggendo reti e tettoie. Le spese saranno notevoli, vi chiediamo aiuto, anche pochi euro fanno la differenza", si legge ancora nella richiesta d’aiuto lanciata dalla storica volontaria del canile.

Immediatamente il popolo del web si è mobilitato ed è scattata una vera e propria gara di solidarietà: in pochi giorni sono stati raccolti quasi 5000 euro, mentre al canile fervono i lavori per mettere a riparo i cani rimasti anche in vista delle nuove violente precipitazioni attese per la serata di oggi, sabato 29 luglio.