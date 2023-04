Eccesso di velocità, attenti alle multe: in paese 3 nuovi speed check

Tre nuovi speed check lungo il percorso delle Coste, la celebre strada ricca di curve che dal Colle di Sant'Eusebio porta a Caino, tanto amata dai motociclisti bresciani e non. "Abbiamo posizionato due dei tre speed check che dovevamo installare da tempo - spiega il sindaco di Caino Cesare Sambrici al Giornale di Brescia - e il terzo arriverà a breve. Al contrario di quello che alcuni dicono, e cioè che il Comune voglia fare cassa, questi strumenti serviranno da deterrenti e speriamo evitino incidenti gravi, specie all'interno del paese".

Sono già stati svelati anche i luoghi in cui saranno operativi i nuovi rilevatori di velocità. Il primo si trova in pieno centro al paese, subito dopo la piazza: il secondo nella zona del benzinaio, infine il terzo sulla Strada provinciale che porta in direzione Nave, all'ingresso della zona artigianale.