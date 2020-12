Bridge online, il regalo perfetto del Natale 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un Natale all’insegna del Bridge. In un momento in cui la nostra attitudine psicofisica viene messa a dura prova, la Federazione Italiana Gioco Bridge ha deciso di regalare ad appassionati e neofiti corsi in cui imparare a giocare e scoprire tutti i segreti del Bridge, l’unico gioco di carte riconosciuto dal CONI come sport. Oltre alle carte da gioco, i protagonisti dei corsi saranno ovviamente gli istruttori qualificati della FIGB che proporranno un vero e proprio vademecum da seguire per iniziare a muovere i primi passi all’interno del mondo del bridge tra regole, tecniche e curiosità.



Un regalo innovativo, divertente e gratuito, da provare a Natale, che la Federazione Italiana Gioco Bridge ha voluto fare ai propri iscritti, ma anche a tutti coloro che per la prima volta vogliono imparare quello da tutti considerato come lo sport della mente. Una disciplina sportiva che obbliga alla concentrazione, alla velocità di calcolo, all’impegno mnemonico costante, alla valutazione, stimolando di continuo la nostra psiche rendendola sempre più allenata. Per informazioni e richieste di iscrizione è sufficiente inviare una mail al seguente indirizzo: corsi@federbridge.it La Federazione Italiana Gioco Bridge, con 313 associazioni e oltre 20mila iscritti in tutta Italia, vanta ogni anno nuove iscrizioni di aspiranti bridgisti che si appassionano a questo sport proprio grazie ai corsi online, sempre più gettonati nell’attuale periodo storico. Utilizzando la tecnologia anche la FIGB ha deciso dunque di rendere l’apprendimento del gioco del Bridge alla portata di tutti, semplice ed efficace, proprio in occasione delle festività natalizie.



“E’ un Natale particolare e diverso dal solito quello che andremo a trascorrere. Per questo la FIGB ha voluto provare a dare il proprio contributo regalando corsi online di bridge. Un’occasione importante che ci vede protagonisti e che ha l’obiettivo di diffondere ulteriormente la cultura del nostro sport anche a chi non lo ha mai sperimentato – ha sottolineato l’Avvocato Francesco Ferlazzo Natoli, Presidente della Federazione Italiana Gioco Bridge – “Un progetto di apprendimento online reso possibile dalla competenza e professionalità dei nostri istruttori, fondamentali per attivare questo nuovo percorso ideale per persone di tutte le età. Un regalo natalizio originale che oltre ad avere una valenza ludica permette di tenere allenata la mente e non perdere la concentrazione”. Il Bridge in Italia è giocato con interesse ed entusiasmo da tesserati che vanno dai 10 ai 100 anni e oltre. Gli italiani che conoscono il Bridge sono ben due milioni. Gli albi federali contano circa 530 arbitri e 330 insegnanti in attività. L’illustrazione in allegato è di Joshua Held; info: https://www.joshuaheld.com/