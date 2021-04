Le notizie di Bresciatoday su Radio Number One e Radio 1000 Note

La collaborazione editoriale tra Radio Number One e Citynews fa un altro passo in avanti. Dopo Milano, Genova e Torino i due Gruppi Editoriali iniziano a collaborare da oggi anche su Brescia. Nella provincia lombarda verranno mandate in onda, su Radio Number One e Radio 1000 Note, due edizioni giornaliere, alle 14 e alle 18, con le notizie curate dalle rispettive redazioni.

“La partnership da oggi coinvolgerà anche la redazione di BresciaToday.it – spiega Alessandro Rovellini, Direttore Responsabile delle 9 edizioni Citynews in Lombardia, Piemonte e Liguria e della testata nazionale Today.it –. Due volte al giorno i nostri giornalisti trasmettono alla redazione di Radio Number One un numero concordato di notizie già redatte secondo i canoni radiofonici. Il nostro partner produce l'audio delle news che diventano sia un notiziario radiofonico, sia un podcast ascoltabile sulle principali piattaforme digitali”.

“Questa partnership ci permette di informare gli ascoltatori sul loro territorio in modo ancora più puntuale e aggiornato – spiega il Caporedattore di Radio Number One, Claudio Chiari –. Con le news nazionali, lo sport e le notizie locali alle 14 e in pieno drive time serale alle 18, ci poniamo come un riferimento dell'informazione del Nord Italia. Oltre a ciò, i giornalisti delle redazioni di Citynews, in occasione di eventi o fatti rilevanti di cronaca nei loro territori, in questi due anni sono diventati i nostri interlocutori principali con collegamenti in diretta nei nostri programmi”.

“Questa collaborazione – dichiara Fernando Diana, CEO di Citynews – è un pezzo importante della più ampia e complessa audio strategy che Citynews sta portando avanti già dal 2019 e che ha come obiettivo finale quello di trasformare in audio il nostro flusso di più di 40.000 notizie al mese, ovvero quasi 1.500 al giorno”.

“Questa partnership – spiega infine Angelo Colciago, Consigliere delegato di Radio Number One – ci permette di splittare l'informazione nelle varie zone e quindi diversificarla. La provincia di Brescia è una delle province che rappresentano il cuore della nostra emittente. Il nostro pay off #dovevivitu non è solo un modo di dire, ma una mission che perseguiamo ogni giorno anche con le notizie”.

I due gruppi inoltre continueranno a collaborare con un accordo di media partnership che prevede uno scambio di visibilità che coinvolge 12 testate locali Citynews presenti nel nord ovest del Paese, e 6 emittenti del circuito radiofonico di Radio Number One.

MilanoToday, MonzaToday, BresciaToday, VeronaSera, LeccoToday, SondrioToday, QuiComo, GenovaToday, TorinoToday, NovaraToday, IlPiacenza, ParmaToday e ModenaToday beneficeranno, nello specifico, di una campagna radiofonica attraverso la programmazione di spot. Allo stesso modo, le emittenti radiofoniche Radio Number One, Radio Millenote, One Dance, Radio Italia Anni 60, Radio Nostalgia e Radio 19 usufruiranno di visibilità sulle 12 testate del Gruppo Citynews.