Nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato scorso, il tanto agognato "6" si è nascosto ancora, facendo salire Jackpot a quota 59,9 milioni di euro: soldi in palio per il concorso di domani sera, martedì 13 febbraio.

Ma se il "6" si nasconde, lo stesso non si può dire per la fortuna, che a Brescia si è fatta vedere, eccome. È infatti grande festa per un cliente della ricevitoria Sisal "Tabacchi 21" di Via Vittorio Veneto, che ha centrato un "5" da 103.608 euro. La combinazione vincente è stata 43, 62, 72, 73, 85, 86, J 58, SS 17.

Ora gli occhi sono puntati all'estrazione di domani, dove c'è in palio un montepremi sempre più stellare. L'ultimo "6" – che ha fruttato la bellezza di 85,1 milioni di euro – è stato centrato a Rovigo (Ro) il 16 novembre 2023, con una schedina da 3 euro.