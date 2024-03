Raffiche di vento oltre 70 km/h: alberi caduti e tetti scoperchiati

Una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta, fin dalla prima mattinata di oggi (domenica 10 marzo) sul Bresciano. A preoccupare maggiormente sono le fortissime raffiche che stanno sferzando soprattutto la città, dove è in corso la maratona.

A Brescia, ma non solo, la furia del vento ha sradicato alberi e rami, fatto volare le coperture degli edifici e pure divelto alcune grondaie. Alle 11 del mattino i vigili del fuoco del comando di via Scuole avevano già effettuato una ventina di interventi: per loro si annuncia una giornata di super lavoro, con tutte le squadre impegnate a fare fronte alle numerose emergenze dovute al maltempo. A Roncadelle la copertura in lamiera del consultorio familiare di via Fermi è stata sradicata dal vento: la strada è attualmente chiusa al traffico.

Non va meglio in montagna: a causa del forte vento in quota Maniva Sky ha annunciato la chiusura, per l’intera giornata, degli impianti.

Le piogge hanno nuovamente alzato il livello del Lago di Garda che, stando ai dati del Consorzio di bonifica del Mincio, è arrivato a quota 131, 7 centimetri sopra lo zero idrometrico.