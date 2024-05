Tram a Brescia: c'è il progetto definitivo, ma ora i tempi sono serrati

Il progetto definitivo del tram è finalmente arrivato. Lo il dirigente dell’area Transizione ecologica e Mobilità del comune di Brescia Stefano Sbardella in commissione Viabilità. Le carte sono arrivate al tavolo della Giunta il 30 aprile scorso, provviste di verifica e validazione del Rup. Formalmente, manca “solo” il voto del consiglio comunale.

Le tempistiche di approvazione e i dubbi della minoranza

La pratica è più complessa: l’esame del progetto in consiglio, originariamente previsto nella seduta di maggio, è stata rinviata a giugno, per consentirne il necessario approfondimento e ricontrollo da parte dei consiglieri. Ma quello di giugno è l’ultimo consiglio utile: se il progetto non passa entro la fine di quel mese, occorrerà rifare il bando, considerando i nuovi prezzi di mercato, allungando i tempi e alzando i costi associati, essenziali per una gara di progettazione integrata. L’idea della Loggia è perciò riunire in un’unica delibera l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito agli espropri, il progetto definitivo, le prescrizioni per lo sviluppo della fase esecutiva e lo schema di convenzione tra il comune e Brescia Mobilità, individuato come soggetto attuatore. La proposta sarà esaminata nelle prossime sedute della commissione Viabilità e sottoposta al voto del consiglio il 24 giugno. Superato lo scoglio del voto consiliare potrà uscire la gara - verosimilmente, affermano i tecnici del comune, nell’estate di quest’anno. La stipula del contratto si prevede entro marzo 2025, l’avvio dei lavori entro la fine di quell’anno, con conclusione per la primavera 2030.



Le tempistiche di approvazione non convincono i consiglieri di opposizione, che lamentano tempi stretti e l’assenza di una vera condivisione del progetto da parte della giunta. “Siamo al 10 maggio e a giugno dovremo votare un progetto definitivo che non abbiamo mai visto” accusa Mattia Margaroli (FdI). “Con l'insediamento dei nuovi consigli di quartiere - a cui dovremo spiegare il progetto - e altre delibere importanti sul piatto come l'approvazione del regolamento comunale, un mese è poco per approfondire”. In commissione i consiglieri di maggioranza sono compatti: il progetto è stato più volte condiviso. “A gennaio abbiamo preso visione del tracciato, che non è cambiato, e la discussione in consiglio è slittata a giugno proprio per consentire a tutti lo studio del definitivo” rimarca il presidente della commissione Francesco Tomasini (Azione). “Una presentazione in slide non è un progetto”, recrimina Paolo Fontana (FI), che si interroga: “ora che c’è un progetto, come possiamo fare un affondo con i quartieri?”.

Dalle osservazioni al nodo del traffico: la discussione in commissione

L’altra preoccupazione emergente in commissione riguarda le osservazioni presentate dai cittadini in merito agli 11mila metri quadri di espropri che il comune dovrà effettuare per realizzare la tramvia: ne sono arrivate 75, più ulteriori cinque giunte oltre termine. Carlo Andreoli (FdI) vuole sapere se chi le ha presentate riceverà una informativa di risposta. Gliela rende il vicesindaco Manzoni, presente all’incontro: “I cittadini non hanno ancora avuto risposta perché deve esserci prima approvazione del consiglio: a tempo debito ciascuno riceverà comunicazione dell'accoglimento o meno dell'osservazione proposta. Abbiamo sempre fatto più comunicazioni di quelle previste per legge per coinvolgere i cittadini al meglio e anche il lavoro con i consigli di quartiere non è certo concluso”.



Manzoni risponde anche a Fabio Rolfi (Civica Rolfi Sindaco), che nel suo intervento lascia trasparire dubbi circa l’efficacia del progetto tram nella riduzione del traffico. Secondo i tecnici del comune la nuova rete di trasporto pubblico consentirà una riduzione di ben il 40% del traffico cittadino, facendo in modo che l’auto in città sia usata solo da chi non può farne a meno. Ma, nota Rolfi, il progetto non consente di intercettare i pendolari dei comuni vicini “e noi siamo soffocati dalle auto. Abbiamo una giunta dei sindaci, ma serve protagonismo da parte della città per mettere a terra un progetto ambizioso. Mi sembra che Manzoni voglia lasciare sulla carta alcuni obiettivi del Pums”. La critica viene prontamente rispedita al mittente: “Non abbiamo abdicato agli altri obiettivi del Pums. Anzi, ci muoviamo proprio in quel quadro, che prevede una scansione temporale precisa: la tramvia è il progetto di medio periodo, mentre sul lungo periodo si pongono gli obiettivi di lavoro per andare oltre il comune di Brescia”.