Tram a Brescia: la maggioranza dà l’ok, ma il centrodestra è critico

La commissione viabilità ha approvato il progetto definitivo del tram. Per veder partire la realizzazione della più importante opera pubblica che coinvolgerà Brescia nei prossimi anni manca ora solo un tassello: la discussione in consiglio comunale, prevista per lunedì 24 giugno. La corposa delibera contenente le carte del progetto, però, è stata licenziata con il solo voto dei consiglieri di maggioranza.

Brescia più accessibile grazie al tram? le criticità secondo il centrodestra

Il terreno di scontro, in commissione, riguarda la visione della Brescia del futuro a cui il tram permette di accedere. Quella della maggioranza è sintetizzata dal presidente Francesco Tomasini (Azione), in apertura della seduta: “Brescia sarà più europea, verde, sostenibile e inclusiva”. Ma l’opposizione non si ritrova in questa affermazione, e a spiegarlo è il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Posio: “Non siamo contrari a uno sviluppo del trasporto pubblico locale ecologico, ma per noi esistono delle criticità. Con la linea T2 non aumenta la scelta dei cittadini, anzi verrà limitata la circolazione delle automobili su arterie principali: noi vorremmo un sistema che non obblighi la cittadinanza, ma in cui ognuno possa scegliere di muoversi come vuole”. A fargli eco anche Massimiliano Battagliola (Civica Rolfi), Massimo Tacconi (Lega), Paolo Fontana (Forza Italia), oltre al capogruppo di Fratelli d’Italia Mattia Margaroli.

Un’altra criticità rilevata dal centro destra riguarda l’efficacia del progetto nella riduzione del traffico veicolare in città: il vero problema su cui urge intervenire, hanno ripetuto, è quello del traffico in ingresso alla città. A ribattere sono i consiglieri in quota Pd: secondo il capogruppo Roberto Omodei, la questione ha a che fare con un diverso scenario rispetto al progetto del tram e richiede un lavoro diverso: il coinvolgimento di altri comuni, il recupero di altre risorse e una programmazione a livello provinciale. Andrea Curcio ricorda il ruolo dei parcheggi scambiatori, che “intercettano già molto traffico e permettono alle persone di muoversi per Brescia con più facilità”. E chiosa: “noi possiamo arrivare solo ai confini della città, oltre non abbiamo competenza”.

Il timore del caos cantieri e dei ritardi

Terzo tema sollevato dal centrodestra, le preoccupazioni sui disagi che i cantieri creeranno in città. Posio si preoccupa dei maggiori costi - in termini sia economici che di tempo - che la realizzazione dell’opera potrà costare, Battagliola e Tacconi si concentrano sul pericolo del caos legato al traffico. Risponde per primo Fabio Capra (Pd), facendo memoria storica: “Dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte. Anche con la metro c’erano enormi titubanze, ma è un’opera che funziona”. Sul punto interviene anche Valentina Gastaldi (Brescia attiva), evidenziando la portata culturale dell’introduzione del tram: “è un processo che va accompagnato, ma anche governato: siamo il paese più auto-centrico d’Europa, dando ai cittadini tutte le opzioni sceglieranno il mezzo privato per cultura e abitudine. Occorre disincentivare l’utilizzo delle macchine: il tram non potrà sviluppare le sue potenzialità se ci lasciamo prendere dalla paura”. L’ultima parola va al vicensindaco Federico Manzoni, che chiude il dibattito: “Sinceramente non ho ancora capito la posizione del centrodestra. Posso assicurare, comunque, che non sottovaluteremo nessun aspetto e quello sul tram è un progetto che ci possiamo permettere di mantenere”.