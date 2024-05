Il progetto del tram di Brescia è finalmente pronto a partire: la giunta ha dato il via libera alla proposta di delibera per l’approvazione del progetto definitivo. Ora manca solo il voto del consiglio comunale, previsto esattamente fra un mese, il 24 giugno.



L’ok è arrivato nella giornata di venerdì. “Abbiamo obliterato il biglietto per il futuro della città": la sindaca Laura Castelletti annuncia così l'approvazione del provvedimento, e sottolinea: “il tram guarda a un futuro sostenibile e ci dà la possibilità di migliorare la vita di ognuno di noi: sarà più facile spostarsi, il traffico e lo stress personale diminuiranno, la qualità dell’aria migliorerà. L’approvazione della Giunta e le sedute della commissione che ci separano dal 24 giugno rappresentano un passaggio politico fondamentale per la città: parliamo dell’opera pubblica più importante dei prossimi anni”.

Più intermodalità, meno traffico: come sarà la linea T2

L’obiettivo atteso dalla Loggia è di raggiungere un significativo aumento dei passeggeri del trasporto pubblico locale: le stime del Comune prevedono, nel 2032 quando la T2 sarà a regime, di poter portare sul tram oltre 12mila persone, facendo lievitare complessivamente - grazie ai benefici dell’intermodalità, che porteranno più fruitori anche alla metro - il numero degli utenti del trasporto pubblico locale dai 58mila del 2019 a quasi 86mila. Conseguentemente, si prevede che l’ingresso del tram produca una riduzione del traffico veicolare del 5%. “E’ la differenza che si registra all’ora di punta nel mese di giugno con la chiusura delle scuole” spiega Manzoni.



La nuova linea amplierà l’offerta del trasporto pubblico nelle aree della città oggi servite dal solo trasporto su gomma: l’oltremella da un lato, il quadrante sud ovest dall’altro. I due capolinea saranno infatti alla Fiera e alla Pendolina, per un percorso di poco più di 11 km, per 426,3 milioni di euro di spesa - 422,6 provenienti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 3,7 stanziati dal Comune. “La linea interseca la metropolitana a San Faustino e alla stazione ferroviaria” illustra il vicesindaco Federico Manzoni. Che puntualizza: “portare il tram alla fiera ci permetterà di intercettare moltissimo traffico in entrata in città”. La linea T2 Fiera-Pendolina è inoltre già predisposta per supportare la linea T3, che seguirà la tratta Violino-Sant’Eufemia prevista nel Piano urbano mobilità sostenibile (Pums). “Saremo già pronti per la T3 sia rispetto al numero di convogli tranviari, sia perché il tracciato dei binari sarà già progettato in modo da consentire l’integrazione della nuova linea senza fermare il servizio” precisa Manzoni. Nelle prossime settimane la Loggia darà mandato Brescia Mobilità di procedere per il progetto da presentare entro il 31 ottobre al ministero.

Il nodo stazione e i prossimi passi

Per avere un’idea di come saranno i cantieri è ancora presto: tutti i ragionamenti del caso occorreranno nella realizzazione del progetto esecutivo. La Loggia, però, anticipa che l’introduzione della tramvia sarà occasione per apportare anche migliorie urbanistiche, con particolare attenzione all’ambiente. “Oltre ad avere un incremento delle superfici permeabili, un elemento importante è il bilancio arboreo: ci sarà un saldo positivo di 300 alberi e avremo cura che la positività si rilevi anche nei singoli quartieri”, conferma Manzoni. Un nodo importante sarà quello della stazione e della sua fermata: “È complesso intervenire dal punto di vista architettonico e ambientale” spiega Castelletti, che specifica: “ci interessa che sia funzionale, ma anche che sia un luogo iconico, bello e sicuro, poiché è la porta d’accesso della città. Non escludiamo l’ipotesi di un concorso di idee per ottenere il migliore risultato possibile”.



Il prossimo mese vedrà gli ultimi passaggi: la delibera contiene, di fatto, un corposo insieme di documenti e provvedimenti: le controdeduzioni in risposta ai rilievi effettuati dai cittadini; progetto definitivo; le prescrizioni di cui si richiede che il progetto esecutivo tenga considerazione, frutto dell’interlocuzione tra il comune e i diversi stakeholder; lo schema di convenzione con Brescia Mobilità. Il tutto dovrà essere esaminato dalla commissione viabilità del Comune, con la pressante scadenza del 24 giugno.