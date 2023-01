A Brescia il Memoriale delle vittime del terrorismo: "441 persone sono ora pietre della città"

Con la posa delle ultime formelle si è concluso il Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica. L'ultimo tratto del percorso, che parte da Piazza Loggia e si snoda verso il Castello seguendo contrada San Urbano, è stato inaugurato domenica 15 gennaio. Un progetto ideato da Piergiorgio Vittorini, Roberto Rezzola e Manlio Milani, cominciato nel 2012 con la posa delle prime formelle per ricordare le 8 vittime della bomba di Piazza Loggia, che è poi proseguito negli anni.

L'atto finale domenica pomeriggio con il taglio del nastro del tratto conclusivo che va dal monumento dedicato Cesare Abba alla rotonda dell’ingresso al Castello: una lapide indica la fine del museo a cielo aperto costituito da 441 formelle in porfido. Su ogni formella i nomi delle vittime, non solo bresciane, la data e il luogo della loro morte. Un Qrcode sarà lo strumento che consentirà a chi visita il Memoriale di conoscere la storia di ciascuno di loro.

"Quelle 441 persone sono divenute pietre della costruzione della città. La Costituzione è nata dalla storia di un popolo, dalle sue ferite e dai suoi morti. In ogni suo articolo in trasparenza si legge "mai più". Non è cancellando vergogne e dolori che si può ricostruire una nazione. La memoria è un grande trasformazione sempre all'opera capace di mutare il passato in futuro. Qui a Brescia ho trovato una memoria viva, calda con l’anima. Solo questa memoria viva è capace di trasferire il passato alle giovani generazioni" .

Queste le parole dell'ex ministro della giustizia e presidente emerito della Corte costituzionale Marta Cartabia che era presente all'inaugurazione del percorso insieme al sindaco di Brescia Emilio Del Bono, ai familiari delle vittime e al presidente di casa della memoria Manlio Milani.