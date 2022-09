Riapre in anticipo (a tempo di record) il ponte di via Volturno

Alle ore 8 di questa mattina, in anticipo di due giorni rispetto alla data prevista (che era quella di lunedì 5 settembre), il cavalcavia è tornato ad essere percorribile. Una buonissima notizia per gli automobilisti bresciani, che a tempo di record potranno tornare a percorrere in doppio senso di marcia, e su quattro corsie - due delle quali ricavate dal parziale adattamento delle rampe di uscita - la tangenziale Ovest, uno snodo stradale tra i più importanti di Brescia, sul quale si registra una media di 80/100mila veicoli al giorno (altri 30mila si registrano in Via Volturno).

Sul cavalcavia di via Volturno la circolazione sarà riaperta a doppio senso e con una corsia per senso di marcia. Anche la pista ciclo pedonale di via Volturno sarà interamente percorribile: sul cavalcavia, la corsia dei pedoni sarà temporaneamente in comune con quella di uno dei due sensi di marcia del percorso ciclabile, come già avviene su altri tracciati ciclopedonali. Gli automobilisti dovranno fare molta attenzione alla velocità: il limite sarà di 30 km/h lungo il ponte, e di 40 km/h in tangenziale.

Il primo cittadino, Emilio Del Bono, ha ringraziato - per il lavoro svolto a tempo di record - gli assessori Muchetti e Manzoni, la Vicesindaco Castelletti, i dirigenti Baronchelli, Begni e Sbardella e il comando della Polizia locale e della segnaletica. Purtroppo, la strada riapre ma per sistemare definitivamente il cavalcavia ammalorato, e recuperare il denaro speso per la sistemazione, ci vorrà molto tempo.