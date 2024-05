Strage di Piazza Loggia, le parole di Mattarella: "L'Italia oggi abbraccia Brescia"

Una piazza della Loggia gremita, un lungo applauso, le grida: "Pace, pace!". Brescia ha accolto così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto in visita questa mattina in occasione del cinquantesimo anniversario della strage del 28 maggio 1974.



Il capo dello Stato ha raggiunto la piazza alle 10.50: un momento di raccoglimento davanti alla stele dedicata alle vittime della strage, oggi abbracciata da tantissime corone di fiori; e poi la stretta di mano con il presidente di Casa della Memoria Manlio Milani, il Segretario nazionale Cgil Maurizio Landini, la rappresentanza istituzionale: la sindaca di Brescia Laura Castelletti e il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini. Mattarella si è poi diretto al Teatro Grande, da dove ha parlato ai famigliari delle vittime e, attraverso un maxi-schermo collocato in piazza, ai tanti bresciani accorsi per la celebrazione.



Prima di lui, Manlio Milani ricorda: "Le vittime delle stragi sono di solito definite persone che si sono trovate al posto sbagliato al momento sbagliato. Le otto persone che hanno perso la vita in piazza Loggia erano invece donne e uomini che consapevolmente partecipavano a una manifestazione per riaffermare i principi della democrazia e dell'antifascismo, percepiti in pericolo. Lo scoppio della bomba tentò di recidere sogni e forte fu la tentazione di reagire alla violenza con la violenza, ma fu più forte la reazione composta della comunità bresciana".Sergio Mattarella scandisce i nomi delle vittime, uno per uno: "Tre donne e cinque uomini, giovani, meno giovani, anziani: quasi una rappresentanza della comunità bresciana. Alcuni bresciani che hanno perso un figlio o un parente oggi non ci sono più: desidero ricordare anche loro. I familiari continuano a battersi per la giustizia: li ringrazio per questo impegno". Il presidente ha dedicato un pensiero anche ai più giovani, ai quali ha ricordato che "la risposta dello stato può apparire talvolta lenta, ma quello che va ricordato è che rispetta le garanzie dello stato democratico, quello che era il bersaglio dei terroristi".E ancora, guardando alle attuali tensioni che percorrono il mondo: "Anche oggi si intravede nel mondo l'esigenza di mantenere saldi i valori della libertà e della democrazia: i tentativi di minarli vanno respinti. La nostra repubblica è stata rafforzata negli anni dai sacrifici di tanti cittadini, uccisi, come quelli che ricordiamo oggi, perché difendevano quei valori. L'Italia oggi abbraccia Brescia nel comune ricordo dei suoi cari: non saranno dimenticati, perché il loro ricordo continua a suscitare impegno per la libertà, la pace, la democrazia".