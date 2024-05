Strage di Piazza Loggia: il 27 e il 28 maggio l'assemblea generale di Flc Cgil

Brescia al centro di una riflessione collettiva sul ruolo della scuola e degli insegnanti: in occasione del cinquantesmo anniversario della strage di piazza Loggia, si riuniranno infatti qui le assemblee generali della Flc Ggil: nazionale, lombarda e di Brescia.

Cinque delle otto vittime della strage - Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari Trebeschi, Luigi Pinto, Alberto Trebeschi - erano insegnanti iscritti all’allora Cgil scuola. “Non potevano essere che lì quegli insegnanti, militanti in un momento storico drammatico, che vedeva l’avanzata del terrorismo nero in tutto il Paese” sottolinea in una nota la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza. “E non possiamo che essere lì, anche noi, oggi, a ricordare, in forma solenne e collettiva, i caduti in quella terribile circostanza e in particolare le nostre compagne e i nostri compagni iscritti alla CgiL Scuola”.

Le assemblee generali si riuniranno così nella giornata del 27 maggio presso l’Istituto Istruzione Superiore “Benedetto Castelli” di Brescia, “per riflettere su un evento storico che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese e per interrogarci anche sul ruolo della scuola pubblica e degli insegnanti contro ogni intolleranza e ogni rigurgito neofascista col contributo di studiosi, giornalisti ed esponenti del mondo sindacale nazionale e cittadino”. Oltre alla segretaria generale della Flc Cgil, Gianna Fracassi, interverranno la scrittrice Benedetta Tobagi, il giornalista Paolo Berizzi, Tomaso Montanari e Rosy Bindi. Si prevede inoltre l’intervento di Manlio Milani, presidente dell’associazione dei familiari dei caduti di Piazza della Loggia; mentre la conclusione dei lavori sarà affidata al segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Quest’ultimo prenderà inoltre parte anche alla commemorazione ufficiale in Piazza Loggia del 28 maggio, che quest’anno vedrà la presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il ricordo della strage vedrà anche l’allestimento di una mostra foto documentale, che titola proprio “Non potevano essere che lì”; non ultimo, durante la giornata saranno premiate le scuole vincitrici del concorso Proteo - Flc Cgil “Verso il 28 maggio, nel 50° della strage di Piazza della Loggia”.