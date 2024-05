Le vie del centro intitolate alle partigiane: l'omaggio del collettivo Non una di Meno

Nella strada che conosciamo come “via Porta Pile” c’è un cartello. Dice: via Prosperina Maffezzoni, come l’addetta e poi responsabile dell’ufficio informazioni del comando delle brigate Fiamme Verdi. Accanto alla metro di piazza Vittoria è apparsa via Laura Bianchini, come la partigiana che partecipò alla realizzazione e diffusione del foglio clandestino “Il Ribelle”. Largo Formentone è attraversato da via Maria Pippan, che nel corso della resistenza bresciana svolse varie missioni per la 122ma brigata Garibaldi.



Sono 22 in tutto i cartelli comparsi per le strade del centro: hanno fatto capolino il 25 aprile in altrettante vie o spazi cittadini, ciascuno rinominato e intitolato a una partigiana. L’iniziativa si deve al collettivo bresciano di Non Una di Meno. “Visto anche il clima che si respira in Italia, con infiltrazioni di articoli non richiesti all'interno del Pnrr e con una propaganda politico-ideologica che spalanca le porte a contenuti antiabortisti, ci è sembrato giusto rivendicare un’idea di resistenza che andasse oltre quanto propugnato ogni 25 aprile” spiegano le attiviste. “Abbiamo voluto dare spazio a chi è sempre stata raccontata come storia minore”. E la strada era il luogo perfetto per farlo, perché inquadra il carattere secondario attribuito alle donne impegnate nella Resistenza in una questione più ampia, quella della marginalizzazione del contributo delle donne alla vita delle città: “la presenza femminile nella nomenclatura delle strade si assesta al di sotto del 4 per cento” ricorda Non una di Meno “e tra quelle esistenti, una buona percentuale delle intestazioni riguarda la Madonna”.

Il contributo non riconosciuto delle donne alla Resistenza

Le storie che le attiviste del collettivo bresciano si sono trovate tra le mani, invece, sono tante: basti pensare che tra le ottomila schede compilate dopo la Liberazione e conservate nell’archivio dell’ANPI di Brescia figurano 141 donne riconosciute come “partigiane combattenti” e 83 “patriote”. Ma ci sono poi 193 “non riconosciute”, escluse a causa della “regola del tre”: il riconoscimento di partigiano fu assegnato a chi avesse militato almeno tre mesi in una formazione armata, partecipato ad almeno tre azioni di guerra, subito almeno tre mesi di prigionia o lavorato almeno sei mesi in una struttura logistica. Una decisione che ha vincolato lo status di partigiano al diritto/dovere di portare le armi, escludendo la maggioranza delle donne.

A livello nazionale, le fonti parlano di 35.000 combattenti, 20.000 con funzioni di supporto, 70.000 organizzate nei Gruppi di difesa della donna, 4.500 arrestate, condannate o torturate dai tribunali fascisti, 2.750 deportate in Germania, 623 fucilate, cadute in combattimento o impiccate, 512 commissarie di guerra. E, tra queste, solo 19 le medaglie d’oro e 18 quelle d’argento insignite in seguito al conflitto. “I dati sarebbero molto più elevati, ma la società patriarcale, che ancora ci opprime, ha voluto e vuole tuttora invisibilizzarle” sostiene Non Una di Meno.

I luoghi della campagna, dal Carmine alle carceri

"Abbiamo scelto di dare spazio alle storie di alcune delle partigiane che hanno avuto a che fare con Brescia: ci è sembrato un bel modo per ricordare il loro contributo e anche per fare luce su quelle che, allora come ora, sono storie di oppressione: dopo la Liberazione le partigiane sono state esposte dagli organi di stampa a una campagna diffamatoria che le rappresentava come donne di dubbia moralità, perché avevano sovvertito l'educazione fascista e patriarcale che le voleva mogli e madri".

L’operazione di ridefinizione della toponomastica cittadina si è concentrata su alcuni luoghi significativi: anzitutto il Carmine, che è stato uno dei luoghi della Resistenza. E poi le piazze e i luoghi che furono teatro di rimostranze ed esecuzioni fasciste. “Ci siamo spinte anche nei pressi di Canton Mombello perché moltissime staffette partigiane vi sono state rinchiuse e state torturate. Considerando poi anche l’attuale situazione carceraria, abbiamo voluto giocare su questi fili di un passato che ovviamente va ricordato nella sua interezza - pensiamo anche al contributo dato alla Liberazione dalla comunità lgbt e trans - e di un presente che mostra degli arretramenti”.