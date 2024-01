Mattarella torna a Brescia: parteciperà alle commemorazioni della strage di Piazza Loggia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà nella nostra città. E lo farà in occasione delle celebrazioni per il 50esimo anniversario della strage di Piazza Loggia, il prossimo 28 maggio. Ad annunciarlo è stata la sindaca Laura Castelletti nel corso di una conferenza stampa.

È la quinta volta che il presidente Mattarella visita la nostra città in veste ufficiale: nell'ottobre del 2016 partecipò alle celebrazioni per ricordare, a cinque anni dalla sua morte, Mino Martinazzoli. Anche in quell'occasione - insieme all'allora sindaco Emilio del Bono e Roberto Maroni - rese omaggio alle 8 vittime dell'attentato terroristico di matrice neofascista.

La seconda visita per rendere omaggio alle vittime della pandemia di Covid: Mattarella apparse a sorpresa, il giorno di Ognissanti del 2020, al cimitero di Castegnato per deporre una corona di fiori alla lapide in memoria delle tante persone uccise dal virus.

Nel 2021 il presidente della Repubblica è tornato in città per inaugurare l'anno accademico dell'università di Brescia, mentre nel gennaio del 2023 salì sul palco del teatro Grande per aprire ufficialmente l'anno di Brescia Bergamo Capitale della Cultura.